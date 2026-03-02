Торгівля між ЄС та росією обвалилася до історичного мінімуму – СЗРУ

За даними Служби зовнішньої розвідки України, взаємний товарообіг між Євросоюзом та росією скоротився у 5,4 рази порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. рф фактично втратила статус ключового партнера Європи, а її частка в європейському імпорті впала з 9,2% до критичного 1,0%. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільший удар припав на російський експорт енергоносіїв – якщо раніше дефіцит ЄС у торгівлі з рф сягав десятків мільярдів євро, то тепер Європа зафіксувала профіцит у 1,5 млрд євро.

Постачання товарів із росії обвалилося на 90%, що свідчить про успішний пошук альтернативних ринків країнами Євросоюзу. москва більше не має важелів впливу через енергетичний шантаж, а її доходи від європейського напрямку продовжують стабільно зменшуватися.

У період із першого кварталу 2022 року по четвертий квартал 2025 року експорт ЄС до рф зменшився на 61%, тоді як імпорт із рф обвалився на 90%. Частка росії у структурі зовнішніх поставок Євросоюзу скоротилася з 3,2% до 1,2%, а в імпорті – з 9,2% до 1,0%. Таким чином, росія фактично втратила статус одного з ключових торговельних партнерів об’єднаної Європи – йдеться у повідомленні СЗРУ.

Технологічна деградація та ізоляція російської економіки

Зараз торгівля зберігається лише в межах гуманітарних винятків, як-от фармацевтика, або за позиціями, що поки не потрапили під санкції. Втрата доступу до європейських технологій та інвестицій позбавляє росію можливості модернізувати свою промисловість у довгостроковій перспективі.

Для України цей процес є стратегічно важливим, оскільки він систематично вимиває фінансові ресурси, які агресор міг би спрямувати на продовження війни.

Втрата цивілізованих ринків збуту, скорочення доступу до європейських технологій, інвестицій та фінансової інфраструктури поступово звужують можливості для модернізації та довгострокового розвитку російської економіки – підсумували у розвідці.

