Торгівля між ЄС та росією обвалилася до історичного мінімуму – СЗРУ

Ексклюзив
12:02 • 3814 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 11908 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 10188 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 35466 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 68697 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 64279 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 68729 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 75559 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 75521 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 78882 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
Теги
Автори
Популярнi новини
ISW: росія відмовляється підтримувати Іран після смерті Хаменеї, попри закиди на адресу Заходу2 березня, 03:04 • 21142 перегляди
Хезболла обстріляла Ізраїль ракетами вперше з листопада 2024 року2 березня, 03:40 • 17907 перегляди
Кривий Ріг зазнав нічної атаки: є пошкодження на підприємстві2 березня, 04:12 • 11013 перегляди
Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану07:24 • 25070 перегляди
Власниці енергокомпанії та трьом посадовцям повідомлено про підозру у розкраданні майже 68 млн гривень Photo09:00 • 13771 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto11:52 • 5556 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Ексклюзив
11:19 • 11908 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 127874 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 133618 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 114617 перегляди
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Кір Стармер
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Кувейт
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти12:03 • 2394 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 69397 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 67132 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 62447 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 60718 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Торгівля між ЄС та росією обвалилася до історичного мінімуму – СЗРУ

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Взаємний товарообіг між Євросоюзом та рф скоротився у 5,4 рази порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. росія втратила статус ключового партнера Європи, її частка в європейському імпорті впала до 1,0%.

Торгівля між ЄС та росією обвалилася до історичного мінімуму – СЗРУ

За даними Служби зовнішньої розвідки України, взаємний товарообіг між Євросоюзом та росією скоротився у 5,4 рази порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. рф фактично втратила статус ключового партнера Європи, а її частка в європейському імпорті впала з 9,2% до критичного 1,0%. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільший удар припав на російський експорт енергоносіїв – якщо раніше дефіцит ЄС у торгівлі з рф сягав десятків мільярдів євро, то тепер Європа зафіксувала профіцит у 1,5 млрд євро.

 Постачання товарів із росії обвалилося на 90%, що свідчить про успішний пошук альтернативних ринків країнами Євросоюзу. москва більше не має важелів впливу через енергетичний шантаж, а її доходи від європейського напрямку продовжують стабільно зменшуватися.

У період із першого кварталу 2022 року по четвертий квартал 2025 року експорт ЄС до рф зменшився на 61%, тоді як імпорт із рф обвалився на 90%. Частка росії у структурі зовнішніх поставок Євросоюзу скоротилася з 3,2% до 1,2%, а в імпорті – з 9,2% до 1,0%. Таким чином, росія фактично втратила статус одного з ключових торговельних партнерів об’єднаної Європи

– йдеться у повідомленні СЗРУ.

Технологічна деградація та ізоляція російської економіки

Зараз торгівля зберігається лише в межах гуманітарних винятків, як-от фармацевтика, або за позиціями, що поки не потрапили під санкції. Втрата доступу до європейських технологій та інвестицій позбавляє росію можливості модернізувати свою промисловість у довгостроковій перспективі.

Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР25.02.26, 23:27 • 14383 перегляди

Для України цей процес є стратегічно важливим, оскільки він систематично вимиває фінансові ресурси, які агресор міг би спрямувати на продовження війни.

Втрата цивілізованих ринків збуту, скорочення доступу до європейських технологій, інвестицій та фінансової інфраструктури поступово звужують можливості для модернізації та довгострокового розвитку російської економіки

– підсумували у розвідці.

Економіка рф увійшла в 2026 рік з рекордним дефіцитом регіональних бюджетів - СЗР20.02.26, 16:12 • 6481 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Європейський Союз
Європа
Україна