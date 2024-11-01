Трогательные, романтические и проникновенные фильмы: что посмотреть на выходных

Романтические сюжеты, невероятные истории о настоящих чувствах, слезы и разочарования, тернистый путь к славной мечте, молниеносная работа режиссеров и профессиональная актерская игра, все это ждет ценителей трогательного кино. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в эти выходные.

Капитан Фантастик (Captain Fantastic) 2016 - глава большой семьи, по имени Бен решил изолировать свою семью от капитализма и общества потребления, и организовал в лесу лагерь, где все живут по его собственным правилам. Теперь его дети с необычными именами умны не по годам, вдумчиво читают книги, вместо Рождества отмечают день рождения живого классика, философа Ноама Чомски и при этом прекрасно развиты физической так должно было продолжаться долго, если бы психическое заболевание жены Лесли, которое долго дремало в ней, не подало знак: женщине понадобилась госпитализация, и ее отвезли в больницу. Через некоторое время она покончила с собой на фоне депрессии, и семья впервые за много лет столкнулась с горем, которое заставляет их сесть в автобус и отправиться в город, полный врагов и соблазнов. Как закончится это опасное путешествие?

Жанр: Фильм, Драма, Комедия

Страна: США

Режиссер: Мэтт Росс

Актеры: Вигго Мортенсен, Джордж МакКей, Саманта Ислер, Аннализа Бассо, Николас Хэмилтон, Шри Крукс, Чарли Шотвелл, Трин Миллер, Кэтрин Ган, Стив Зан.

Тик-так... Бум! (tick, tick... BOOM!) 2021 - события фильма происходит в 1990-х годах, когда Нью-Йорк переживал глобальные изменения и эпидемию СПИДа. Молодой парень по имени Джон мечтает стать композитором, чтобы вместе с любимой Сьюзан выбраться из нищеты и оставить тяжелую работу официанта в местной забегаловке. Ради достижения цели он пишет необычный мюзикл, надеясь, что прославится и станет популярным. Однако проходят годы в бедности, и вскоре Джону исполняется 30 лет, а его девушка устает ждать успеха и решает уйти к более перспективному мужчине. Лучший друг Майкла тоже перестает помогать и находит стабильный заработок в финансовой сфере. Тогда пережив измены и неудачу Джон начинает погружаться в мир отчаяния, потому что, упустив время, он не смог добиться славы.

Фильм: Драма, Музыкальные, Биография

Страна: США

Режиссер: Лин-Мануэль Миранда

Актеры: Эндрю Гарфилд, Александра Шипп, Робин де Хесус, Ванесса Хадженс, Джошуа Генри, Джонатан Марк Шерман.

Полночь в Париже (Midnight in Paris) 2011 - Гил, наивный голливудский писатель, мечтает о богемной жизни в столице Франции 20-х и оказывается там совершенно мистическим образом. Приехав в Париж со своей невестой, он оставляет ее в отеле, а сам отправляется на прогулку по ночному городу. И тогда случается невероятное - Гил попадает в прошлое. Герой знакомится со своими кумирами: Хемингуэем, Фицджеральдом, Дали, Бунюэлем. Прогулки по ночному Парижу и встречи со знаменитостями прошлого века входят для Гила в привычку. Город живет по своим законам и гостеприимно открывает перед молодым романтиком свои двери, он понимает, что принадлежит к этому времени и хочет остаться там навсегда.

Жанр: Фильм, Комедия, Мелодрама, Фэнтези

Страна: Испания, США, Франция

Режиссер: Вуди Аллен

Актеры: Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Майкл Шин, Кэти Бейтс, Леа Сейду, Курт Фуллер, Мими Кеннеди, Том Хиддлстон, Кори Столл, Эдриан Броуди.

Отель "Гранд Будапешт" (The Grand Budapest Hotel) 2014 - Фильм рассказывает о захватывающих приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники отеля становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи И... драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.

Жанр: Фильм, Комедия, Криминал, Приключения

Страна: Германия, США

Режиссер: Уэс Андерсон

Актеры: Тони Револори, Рэйф Файнс, Ф. Мюррей Абрахам, Эдвард Нортон, Матье Амальрик, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Билл Мюррей.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (Julie & Julia) 2009 - эта история рассказывает о жизни двух женщин, принадлежащих к разным эпохам и социальным слоям, но одинаково увлеченных кулинарией и постоянной работой над собой.

Джули Пауэлл мечтает о писательской карьере, но, к сожалению, ничего не получается. Чтобы отвлечься от ежедневной рутины, она решает поставить перед собой цель: за год приготовить более пятисот рецептов описанных в известной книге Джулии Чайлд. Рассказ о своих поварских приключениях Джули оформляет в ежедневные заметки, публикуемые в личном блоге.

Параллельно этой истории показана и жизнь самой миссис Чайлд. Оказавшись во Франции через службу мужа, она со всей присущей ей страстью начала постигать местную кухню. Свой опыт она перенесла в книгу, которая на долгие годы стала флагманом поварского искусства.

Сложности, возникающие на пути обеих женщин, делают их только сильнее.

Жанр: Фильм, Драма, Мелодрама, Биографический

Страна: США

Режиссер: Нора Эфрон