Венс о переговорах по мирному урегулированию в Украине: "зашли в тупик"

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что переговоры по мирному урегулированию в Украине зашли в тупик и предположил, что США могут "уйти". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Детали

Джей Ди Венс высказался о войне в Украине, предупредив, что если россия не готова к диалогу, то "в конце концов, США должны будут сказать, что это не их война".

Он добавил, что путин, который скоро должен поговорить с Дональдом Трампом, "кажется, не знает", как выйти из войны.

Sky News пишет, что Венс ожидает, что Трамп спросит путина, "серьезно" ли он настроен относительно мира.

"Мы понимаем, что здесь возник определенный тупик. И я думаю, что президент скажет путину: "Вы серьезно? Вы действительно на это настроены?", – сказал Венс журналистам, готовясь к отъезду из Италии после встречи с Папой Львом.

Дополнение

В Белом доме подтвердили, что разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным запланирован позже сегодня, а после этого американский лидер собирается переговорить с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп на понедельник, на 17 часов (10:00 по местному времени) анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным. А после этого - с Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО.

Впоследствии это же время запланированных переговоров с путиным подтвердили в кремле.

Главный переговорщик президента США Дональда Трампа, который работает над вопросом российско-украинской войны, Стив Виткофф прогнозирует "успешный" телефонный разговор Трампа с путиным в понедельник, 19 мая. По его мнению, этот разговор "значительно поможет определить, где мы находимся и как нам завершить эти переговоры".

Накануне телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил войну россии против Украины с лидерами США, Италии, Франции и Германии.