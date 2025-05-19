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Венс про переговори щодо мирного врегулювання в Україні: "зайшли в глухий кут"

Київ • УНН

 • 19806 перегляди

Віцепрезидент США Венс заявив, що переговори щодо України зайшли в глухий кут і припустив, що США можуть вийти з них. Трамп планує переговори з Путіним і Зеленським.

Венс про переговори щодо мирного врегулювання в Україні: "зайшли в глухий кут"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори щодо мирного врегулювання в Україні зайшли в глухий кут й припустив, що США можуть "піти". Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Деталі

Джей Ді Венс висловився щодо війни в Україні, попередивши, що якщо росія не готова до діалогу, то "зрештою, США повинні будуть сказати, що це не їхня війна".

Він додав, що путін, який має скоро поговорити з Дональдом Трампом, "здається, не знає", як вийти з війни.

Sky News пише, що Венс очікує, що Трамп запитає путіна, чи "серйозно" він налаштований щодо миру.

"Ми розуміємо, що тут виник певний глухий кут. І я думаю, що президент скаже путіну: "Ви серйозно? Ви справді на це налаштовані?", – сказав Венс журналістам, готуючись до від'їзду з Італії після зустрічі з Папою Левом.

Доповнення

У Білому домі підтвердили, що розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним запланована пізніше сьогодні, а після цього американський лідер збирається переговорити з Президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США Дональд Трамп на понеділок, на 17 годину (10:00 за місцевим часом) анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. А після цього - з Президентом України Володимиром Зеленським і лідерами країн-членів НАТО.

Згодом цей же час запланованих переговорів з путіним підтвердили у кремлі.

Головний перемовник президента США Дональда Трампа, який працює над питанням російсько-української війни, Стів Віткофф прогнозує "успішну" телефонну розмову Трампа з путіним у понеділок, 19 травня. На його думку, ця розмова "значно допоможе визначити, де ми знаходимося і як нам завершити ці переговори".

Напередодні телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив війну росії проти України з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Стів Віткофф
Кейр Стармер
Джей Ді Венс
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