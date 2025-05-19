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Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу
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Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

Киев • УНН

 • 7560 просмотра

Сергей Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве, снова пропустил судебное заседание, на этот раз из-за командировки в Молдову. Нардеп уже второй раз подряд не появляется на суд.

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

Обвиняемый во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых снова не явился на судебное заседание - на этот раз из-за "важной миссии" в Молдове. Как сообщила судья Высшего антикоррупционного суда во время заседания, нардеп не явился на заседание уже второй раз подряд, передает УНН. 

У нас не явился на судебное заседание обвиняемый Кузьминых Сергей Владимирович. Это вторая подряд неявка

- объявила судья в начале заседания.

Она сообщила, что защита депутата подала ходатайство о переносе из-за... "межпарламентского сотрудничества". По документам, с 19 по 25 мая Кузьминых находится в командировке в Республику Молдова — планирует расширять горизонты дипломатии.

Интересно, что на предыдущее заседание нардеп не явился из-за другого, не менее важного "государственного дела" — рабочей встречи в Комитете по вопросам здоровья нации.

Заслушав мнения участников, суд принял решение отложить судебное заседание на следующую запланированную дату — это 26 мая 14:30 — и направить в аппарат ВР сведения о графике судебных заседаний для планирования работы в командировках Сергея Владимировича Кузьминых

- отметила судья.

Сам Кузьминых в комментарии УНН подтвердил свое "рабочее" отсутствие и пообещал, что "стопроцентно" появится в следующий раз.

Ну что ж, ждем.

Напомним

Нардепа, председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВР по вопросам здоровья нации Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом похожим на Кузьминых обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области. 

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. 

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "переховування" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых, которого напомним подозревают в получении более полумиллиона гривен взятки, избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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