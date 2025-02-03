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Ціни на нафту зросли на тлі запровадження мит Трампом

Ціни на нафту зросли на тлі запровадження мит Трампом

Київ • УНН

 • 33214 перегляди

Ціни на нафту WTI та Brent зросли після введення Трампом нових торгових мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Канадські енергоносії обкладатимуться 10% митом, мексиканські - 25%.

Ціни на нафту зросли після запровадження президентом США Дональдом Трампом нових торгових мит на імпорт із Канади, Мексики та Китаю, що викликало побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні сировини, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як вказано, потенційне зниження попиту на паливо водночас обмежило масштаби зростання цін.

Ф’ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на рівні $73,89 за барель, що на $1,36 (+1,88%) вище від попереднього показника. Раніше під час сесії ціна WTI досягла $75,18 за барель – максимального рівня з 24 січня.

Ф’ючерси на Brent зросли на 73 центи (+0,96%), досягнувши $76,40 за барель, тоді як під час торгів ціна піднімалася до $77,34.

У суботу Трамп наказав запровадити масштабні тарифи на імпорт із Китаю, Канади та Мексики, що може спричинити новий виток торговельної війни, загрожуючи глобальному економічному зростанню та посиленню інфляційного тиску.

Президент США підписав указ про запровадження мит на товари з Канади, Мексики та Китаю02.02.25, 02:38 • 92194 перегляди

За даними Білого дому, енергетичні товари з Канади обкладатимуться 10% митом, тоді як імпорт енергоносіїв із Мексики підпаде під повне 25% оподаткування.

"Відносно м'яка позиція щодо канадського імпорту енергоносіїв, швидше за все, обумовлена обережністю. Тарифи на імпорт канадських енергоносіїв, імовірно, будуть більш руйнівними для внутрішніх енергетичних ринків, ніж тарифи на імпорт мексиканських енергоносіїв, і навіть можуть бути контрпродуктивними для однієї з ключових цілей президента - зниження цін на енергоносії", - зазначає аналітик Barclays Амарпріт Сінгх.

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За даними Міністерства енергетики США, основними постачальниками нафти до країни залишаються Канада та Мексика, на які припадає близько 25% сировини, що переробляється американськими НПЗ для виробництва пального.

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Утім, у наступному кварталі ціни на нафту можуть знизитися, оскільки введені тарифи продовжать послаблювати перспективи попиту. Додатковий тиск на ринок також створює ймовірний вплив Трампа на ОПЕК+, що може змусити альянс переглянути політику скорочення видобутку.

Нафта дешевшає на тлі повторного заклику Трампа до ОПЕК знизити ціни27.01.25, 09:58 • 36663 перегляди

Водночас, за інформацією делегатів групи виробників, ОПЕК+ навряд чи змінить поточний курс поступового нарощування видобутку на своїй зустрічі в понеділок, попри тиск з боку Трампа.

Нагадаємо 

Біткоїн обвалився на 10% після запровадження торгових мит Дональдом Трампом, що спричинило паніку на крипторинку. Інвестори почали позбуватися ризикових активів на тлі загострення торгової війни між США, Китаєм, Канадою та Мексикою.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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