Цены на нефть упали на фоне ухудшения прогнозов спроса из-за экономических волнений

Цены на нефть упали на фоне продолжающейся торговой напряженности между США и Китаем, которая усилила опасения по поводу снижения спроса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 44 цента, или на 0,7%, до $65,42 за баррель до 04:00 по Гринвичу (07:00 по киевскому времени). Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 40 центов, или на 0,6%, до $61,65 за баррель. Обе эталонные марки упали более чем на $1 в понедельник.

"Рынки внимательно следят за торговыми переговорами между США и Китаем, понимая, что ухудшение торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может привести мировую экономику к рецессии", - заявила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

"Отсутствие уверенности в будущем спросе и отсутствие конкретных сигналов о возобновлении спроса в материковом Китае будут продолжать влиять на цены на нефть", - указала она.

По мнению большинства экономистов, опрошенных агентством Reuters, стремление президента США Дональда Трампа изменить мировую торговлю путем введения пошлин на весь импорт из США создало высокий риск того, что мировая экономика в этом году скатится в рецессию.

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Китай, получивший самые высокие пошлины, ответил собственными пошлинами на импорт из США, разжигая торговую войну между двумя крупнейшими странами-потребителями нефти. Это побудило аналитиков резко снизить свои прогнозы спроса на нефть и цен.

Barclays в понедельник снизил свой прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 год на 4 доллара до 70 долларов за баррель, сославшись на растущую торговую напряженность и изменение стратегии добычи группой ОПЕК+ как на факторы, обусловившие избыток предложения нефти в 1 миллион баррелей в день в этом году.

В то же время, по информации источников Reuters, несколько членов ОПЕК+, куда входят Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, предложат ускорить рост добычи в июне второй месяц подряд.

"Значительное снижение цен на (нефть) кажется вероятным, если страны-экспортеры увеличат добычу", - отметил в своем сообщении нефтяной аналитик Филип Верлегер.

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