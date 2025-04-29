Золото дешевеет на фоне ослабления опасений относительно пошлин
Киев • УНН
Во вторник цены на золото снизились на 0,8%, до $3314,65 за унцию, из-за смягчения торговой напряженности. Инвесторы ожидают данных из США для оценки политики Федеральной резервной системы.
Цены на золото упали во вторник, на фоне того, как смягчение торговой напряженности между США и их торговыми партнерами ослабило привлекательность металла как безопасного убежища, в то время как инвесторы ждали экономических данных США, чтобы оценить курс политики Федеральной резервной системы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% до $3314,65 за унцию по состоянию на 06:19 по Гринвичу (09:19 по Киеву). Фьючерсы на золото в США потеряли 0,7% до $3324,20.
"Среда риска в последнее время явно улучшилась, на фоне того, как участники рынка воодушевлены оптимизмом, что худшее из торговых противоречий может быть позади, на фоне обнадеживающей риторики вокруг торговых сделок", - сказал стратег IG Market Йеп Джун Ронг.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что несколько ведущих торговых партнеров сделали "очень хорошие" предложения по избежанию пошлин США, и Индия, вероятно, будет среди первых, кто заключит сделку.
Недавние шаги Китая по освобождению некоторых товаров США от ответных пошлин продемонстрировали готовность к деэскалации торговой напряженности, добавил Бессент.
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Администрация президента США Дональда Трампа также предпримет шаги по снижению влияния его автомобильных пошлин, смягчив некоторые пошлины, налагаемые на иностранные детали в автомобилях отечественного производства.
Но, по мнению большинства экономистов, опрошенных Reuters, высоки риски того, что мировая экономика в этом году скатится в рецессию, и многие говорят, что пошлины Трампа навредили деловым настроениям.
Слитки, традиционно рассматриваемые как страховка от политической и финансовой нестабильности, выросли до исторического максимума в $3500,05 за унцию на прошлой неделе из-за возросшей неопределенности.
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Инвесторы будут следить за экономическими данными из США на этой неделе.
"Долгосрочные структурные попутные ветры для цен на золото, вероятно, сохранят более широкую тенденцию к росту, подкрепленную возможностями для продолжающейся диверсификации резервов среди центральных банков развивающихся стран", - сказал Ронг.
Спотовое серебро снизилось в цене на 0,6% до $32,98 за унцию, платина упала на 0,2% до $984,65, а палладий потерял 0,5% до $944,34.
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