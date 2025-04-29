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Золото дешевеет на фоне ослабления опасений относительно пошлин

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Во вторник цены на золото снизились на 0,8%, до $3314,65 за унцию, из-за смягчения торговой напряженности. Инвесторы ожидают данных из США для оценки политики Федеральной резервной системы.

Золото дешевеет на фоне ослабления опасений относительно пошлин

Цены на золото упали во вторник, на фоне того, как смягчение торговой напряженности между США и их торговыми партнерами ослабило привлекательность металла как безопасного убежища, в то время как инвесторы ждали экономических данных США, чтобы оценить курс политики Федеральной резервной системы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% до $3314,65 за унцию по состоянию на 06:19 по Гринвичу (09:19 по Киеву). Фьючерсы на золото в США потеряли 0,7% до $3324,20.

"Среда риска в последнее время явно улучшилась, на фоне того, как участники рынка воодушевлены оптимизмом, что худшее из торговых противоречий может быть позади, на фоне обнадеживающей риторики вокруг торговых сделок", - сказал стратег IG Market Йеп Джун Ронг.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что несколько ведущих торговых партнеров сделали "очень хорошие" предложения по избежанию пошлин США, и Индия, вероятно, будет среди первых, кто заключит сделку.

Недавние шаги Китая по освобождению некоторых товаров США от ответных пошлин продемонстрировали готовность к деэскалации торговой напряженности, добавил Бессент.

Китай может освободить некоторые товары США от пошлин - Bloomberg25.04.2025, 09:01 • 3441 просмотр

Администрация президента США Дональда Трампа также предпримет шаги по снижению влияния его автомобильных пошлин, смягчив некоторые пошлины, налагаемые на иностранные детали в автомобилях отечественного производства.

Но, по мнению большинства экономистов, опрошенных Reuters, высоки риски того, что мировая экономика в этом году скатится в рецессию, и многие говорят, что пошлины Трампа навредили деловым настроениям.

Слитки, традиционно рассматриваемые как страховка от политической и финансовой нестабильности, выросли до исторического максимума в $3500,05 за унцию на прошлой неделе из-за возросшей неопределенности.

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Инвесторы будут следить за экономическими данными из США на этой неделе.

"Долгосрочные структурные попутные ветры для цен на золото, вероятно, сохранят более широкую тенденцию к росту, подкрепленную возможностями для продолжающейся диверсификации резервов среди центральных банков развивающихся стран", - сказал Ронг.

Спотовое серебро снизилось в цене на 0,6% до $32,98 за унцию, платина упала на 0,2% до $984,65, а палладий потерял 0,5% до $944,34.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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