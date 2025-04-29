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Золото дешевшає на тлі послаблення побоювань щодо мит

Київ • УНН

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У вівторок ціни на золото знизилися на 0,8%, до $3314,65 за унцію, через пом'якшення торгової напруженості. Інвестори очікують даних із США для оцінки політики Федеральної резервної системи.

Золото дешевшає на тлі послаблення побоювань щодо мит

Ціни на золото впали у вівторок, на тлі того, як пом'якшення торгової напруженості між США та їх торговими партнерами послабило привабливість металу як безпечного притулку, у той час як інвестори чекали економічних даних США, щоб оцінити курс політики Федеральної резервної системи, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотова ціна на золото знизилася на 0,8% до $3314,65 за унцію станом на 06:19 за Гринвічем (09:19 за Києвом). Ф'ючерси на золото в США втратили 0,7% до $3324,20.

"Середовище ризику останнім часом явно покращилося, на тлі того, як учасники ринку натхненні оптимізмом, що найгірше з торгових протиріч може бути позаду, на тлі обнадійливої риторики навколо торгових угод", - сказав стратег IG Market Єп Джун Ронг.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що кілька провідних торгових партнерів зробили "дуже хороші" пропозиції щодо уникнення мит США, і Індія, імовірно, буде серед перших, хто укладе угоду.

Недавні кроки Китаю щодо звільнення деяких товарів США від "взаємних" мит продемонстрували готовність до деескалації торгової напруженості, додав Бессент.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа також зробить кроки щодо зниження впливу його автомобільних мит, пом'якшивши деякі мита, що накладаються на іноземні деталі в автомобілях вітчизняного виробництва.

Але, на думку більшості економістів, опитаних Reuters, високі ризики того, що світова економіка цього року скотиться в рецесію, і багато хто говорить, що мита Трампа нашкодили діловим настроям.

Злитки, які традиційно розглядаються як страховка від політичної та фінансової нестабільності, виросли до історичного максимуму в $3500,05 за унцію минулого тижня через невизначеність, що зросла.

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Інвестори будуть стежити за економічними даними з США на цьому тижні.

"Довгострокові структурні попутні вітри для цін на золото, імовірно, збережуть більш широку тенденцію до зростання, підкріплену можливостями для триваючої диверсифікації резервів серед центральних банків країн, що розвиваються", - сказав Ронг.

Спотове срібло знизилося в ціні на 0,6% до $32,98 за унцію, платина впала на 0,2% до $984,65, а паладій втратив 0,5% до $944,34.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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