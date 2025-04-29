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Financial Times

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Ціни на нафту впали на тлі погіршення прогнозів попиту через економічні хвилювання

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Нафта Brent впала до $65,42 за барель, WTI – до $61,65. Економісти побоюються рецесії через торговельну війну, Barclays знизив прогноз цін на нафту.

Ціни на нафту впали на тлі погіршення прогнозів попиту через економічні хвилювання

Ціни на нафту впали, на тлі тривалої торговельної напруженості між США і Китаєм, яка посилила побоювання щодо зниження попиту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 44 центи, або на 0,7%, до $65,42 за барель до 04:00 за Гринвічем (07:00 за київським часом). Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 40 центів, або на 0,6%, до $61,65 за барель. Обидві еталонні марки впали більш ніж на $1 у понеділок.

"Ринки уважно стежать за торговельними переговорами між США і Китаєм, розуміючи, що погіршення торговельних відносин між двома найбільшими економіками світу може призвести світову економіку до рецесії", - заявила Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

"Відсутність впевненості в майбутньому попиті та відсутність конкретних сигналів про відновлення попиту в материковому Китаї продовжуватимуть впливати на ціни на нафту", - вказала вона.

На думку більшості економістів, опитаних агентством Reuters, прагнення президента США Дональда Трампа змінити світову торгівлю шляхом введення мит на весь імпорт зі США створило високий ризик того, що світова економіка цього року скотиться в рецесію.

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Китай, який отримав найвищі мита, відповів власними митами на імпорт зі США, розпалюючи торговельну війну між двома найбільшими країнами-споживачами нафти. Це спонукало аналітиків різко знизити свої прогнози попиту на нафту і цін.

Barclays у понеділок знизив свій прогноз цін на нафту марки Brent на 2025 рік на 4 долари до 70 доларів за барель, пославшись на зростаючу торговельну напруженість і зміну стратегії видобутку групою ОПЕК+ як на чинники, що зумовили надлишок пропозиції нафти у 1 мільйон барелів на день цього року.

Водночас,  за інформацією джерел Reuters, кілька членів ОПЕК+, куди входять Організація країн-експортерів нафти та її союзники, запропонують прискорити зростання видобутку в червні другий місяць поспіль.

"Значне зниження цін на (нафту) видається ймовірним, якщо країни-експортери збільшать видобуток", - зазначив у своєму дописі нафтовий аналітик Філіп Верлегер.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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