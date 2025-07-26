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"Эйфория" на Уолл-стрит вызвала опасения по поводу "пузырей" - FT

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Неуклонный рост Уолл-стрит этим летом привел к приближению оценок акций к рекордным уровням, что вызвало предупреждения об «эйфорических» рынках, входящих в зону «пузырей». Индекс S&P 500 достиг исторических пиков, а стоимость заимствований американских корпораций приблизилась к самому низкому уровню за десятилетие.

"Эйфория" на Уолл-стрит вызвала опасения по поводу "пузырей" - FT

Неуклонный рост Уолл-стрит этим летом привел к тому, что оценки акций приблизились к рекордным уровням, что вызвало предупреждения о том, что "эйфорические" рынки входят в зону "пузырей", пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Индекс S&P 500 достиг ряда исторических пиков в этом месяце, в то время как стоимость заимствований американских корпораций по государственному долгу приближается к самому низкому уровню за десятилетие, что стало резким поворотом после апрельского спада, спровоцированного торговой войной президента США Дональда Трампа.

Даже несмотря на то, что президент США подписывает соглашения, подтверждающие самые высокие за десятилетие импортные пошлины США, признаки рыночного оптимизма усиливаются. Акции высокодоходных технологических компаний взлетели до новых максимумов, сделав Nvidia первой публичной компанией стоимостью 4 трлн долларов, а ажиотаж вокруг "мем-акций" 2021 года возобновился: розничные трейдеры скупают акции производителя камер GoPro и сети пончиков Krispy Kreme.

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"Думаю, вы начинаете видеть, пожалуй, очень ранние параллели с тем, что вы наблюдали во время интернет-бума конца 90-х - начала 2000-х, - сказал Дэн Айвасин, директор по инвестициям в компании Pimco, управляющей активами с оборотом в 2,1 трлн долларов. - Существует менталитет лотерейного билета… Это опасная ситуация".

По данным Bloomberg, акции индекса S&P 500 сейчас оцениваются инвесторами более чем в 3,3 раза выше их продаж, что является историческим максимумом.

Индикатор "эйфории" рынка акций Barclays, отражающий потоки деривативов, волатильность и настроения инвесторов, вырос вдвое по сравнению с обычным уровнем, достигнув уровня, который в прошлом ассоциировался с "пузырями" активов.

"[Индикатор] ясно показывает, что рынок находится в эйфории", - заявил Стефано Паскале, руководитель отдела стратегии деривативов на акции США в банке.

Инвесторы с облегчением восприняли соглашение между США и Японией об установлении 15-процентных пошлин на импорт из Японии и перспективу аналогичного соглашения с ЕС. Хотя эти пошлины значительно превышают уровни, существовавшие до прихода Трампа в Белый дом, они менее экстремальны, чем те, которые были введены после его заявления о "дне освобождения", которое шокировало рынки.

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"Эти первые соглашения плохие, но инвесторов устраивает все, кроме полномасштабной торговой войны", - заявил Лука Паолини, главный стратег Pictet Asset Management.

Акции не поддались влиянию опасений относительно чрезмерных заимствований правительства США и независимости Федеральной резервной системы, которые негативно сказались на казначейских облигациях и долларе, который в этом году упал почти на 10% по отношению к корзине конкурирующих валют.

Многие акции технологических компаний с высокой капитализацией, обеспечившие большую часть ралли на американском рынке в последние годы, стали движущей силой отскока после распродаж в начале года. Производитель чипов Nvidia и компания Meta, материнская компания Facebook, выросли на 100% и 50% соответственно с апрельского внутридневного минимума.

В индексе S&P "соотношение цены к продажам, цены к денежному потоку, цены к балансовой стоимости, цены к дивидендам - все они близки к рекордным значениям", заявил Роб Арнотт, основатель и глава группы по управлению активами Research Affiliates. Он сравнил инвестиции в небольшую группу технологических акций, доминирующих в индексе, со сбором копеек перед катком.

"Рынок оценивает нынешних доминирующих игроков в области ИИ так, будто у них не будет конкурентов в будущем, - сказал он. - В то же время стоит опасаться отказываться от популярных и громких названий, потому что если вы сделаете это слишком рано, у вас будут проблемы".

Группа более мелких компаний показала еще лучшие результаты. Высокие продажи по государственным контрактам помогли оборонной группе Palantir вырасти на 140% с падения ее акций в апреле. Криптовалютная биржа Coinbase подскочила почти на 180%, чему способствовала волна оптимизма в индустрии цифровых активов, вызванная победой Трампа на выборах в ноябре.

На прошлой неделе биткоин впервые поднялся выше $120 000, поскольку компании и инвесторы продолжают вкладываться в криптоактивы, которые выходят на основной финансовый рынок.

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Эти настроения распространились и на корпоративный кредит, где надбавка к процентной ставке по высокорейтинговым американским компаниям по сравнению с эталонным государственным долгом снизилась до 0,8 процентного пункта, что близко к самому низкому уровню с 2005 года.

Аналитики Deutsche Bank при этом в четверг в своей аналитической записке выразили сомнение, является ли рост заимствований для финансирования покупки акций признаком "наивысшей эйфории" с 1999 и 2007 годов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираФинансы
Федеральная резервная система
Биткойн
Barclays
Дойче Банк
Financial Times
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
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