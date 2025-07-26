"Ейфорія" на Волл-стріт викликала занепокоєння щодо "бульбашок" - FT

$41.770.00
49.100.00
ukenru
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 18:39 • 21080 перегляди
Цьогоріч від посухи потерпає щонайменше 6 областей: аграрії фіксують значні втрати врожаю
25 липня, 15:49 • 55602 перегляди
Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
25 липня, 14:49 • 152878 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
25 липня, 14:30 • 67369 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
25 липня, 14:19 • 65854 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 104800 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
25 липня, 11:31 • 41876 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
25 липня, 10:08 • 54857 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
25 липня, 09:34 • 51142 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 91940 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1м/с
44%
748мм
Популярнi новини
У Дніпрі через масований обстріл рф загинула людина 26 липня, 03:45 • 14478 перегляди
Ще плюс 1080 окупантів, 7 танків і 35 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога26 липня, 04:20 • 16905 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 10321 перегляди
США та Китай влаштували протистояння один одному щодо України в ООН - Reuters07:20 • 11366 перегляди
У Полтаві люди перекрили дорогу авто ТЦК, деякі мобілізовані втекли10:39 • 7190 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 152882 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 104802 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 155122 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 129191 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 148817 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con12:13 • 1620 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки11:00 • 2716 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 10386 перегляди
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 256688 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 370017 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
TikTok
Іскандер (ОТРК)
Х-59

"Ейфорія" на Волл-стріт викликала занепокоєння щодо "бульбашок" - FT

Київ • УНН

 • 1542 перегляди

Невпинне зростання Волл-стріт цього літа призвело до наближення оцінок акцій до рекордних рівнів, що викликало попередження про "ейфоричні" ринки, які входять у зону "бульбашок". Індекс S&P 500 досяг історичних піків, а вартість запозичень американських корпорацій наблизилася до найнижчого рівня за десятиліття.

"Ейфорія" на Волл-стріт викликала занепокоєння щодо "бульбашок" - FT

Невпинне зростання Волл-стріт цього літа призвело до того, що оцінки акцій наблизилися до рекордних рівнів, що викликало попередження про те, що "ейфоричні" ринки входять у зону "бульбашок", пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Індекс S&P 500 досяг низки історичних піків цього місяця, тоді як вартість запозичень американських корпорацій за державним боргом наближається до найнижчого рівня за десятиліття, що стало різким поворотом після квітневого спаду, спровокованого торговельною війною президента США Дональда Трампа.

Навіть попри те, що президент США підписує угоди, що підтверджують найвищі за десятиліття імпортні мита США, ознаки ринкового оптимізму посилюються. Акції високоприбуткових технологічних компаній злетіли до нових максимумів, зробивши Nvidia першою публічною компанією вартістю 4 трлн доларів, а ажіотаж навколо "мем-акцій" 2021 року відновився: роздрібні трейдери скуповують акції виробника камер GoPro та мережі пончиків Krispy Kreme.

ШІ-гігант Nvidia став першою компанією з ринковою вартістю у $4 трлн10.07.25, 08:20 • 2016 переглядiв

"Думаю, ви починаєте бачити, мабуть, дуже ранні паралелі з тим, що ви спостерігали під час інтернет-буму кінця 90-х - початку 2000-х, - сказав Ден Айвасін, директор з інвестицій у компанії Pimco, що управляє активами з оборотом в 2,1 трлн доларів. - Існує менталітет лотерейного квитка... Це небезпечна ситуація".

За даними Bloomberg, акції індексу S&P 500 зараз оцінюються інвесторами більш ніж у 3,3 рази вище за їхні продажі, що є історичним максимумом.

Індикатор "ейфорії" ринку акцій Barclays, що відображає потоки деривативів, волатильність та настрої інвесторів, виріс удвічі порівняно із звичайним рівнем, досягнувши рівня, який у минулому асоціювався з "бульбашками" активів.

"[Індикатор] ясно показує, що ринок перебуває в ейфорії", - заявив Стефано Паскале, керівник відділу стратегії деривативів на акції США в банку.

Інвестори з полегшенням сприйняли угоду між США та Японією про встановлення 15-відсоткових мит на імпорт з Японії та перспективу аналогічної угоди з ЄС. Хоча ці мита значно перевищують рівні, що існували до приходу Трампа до Білого дому, вони менш екстремальні, ніж ті, які були введені після його заяви про "день визволення", яке шокувало ринки.

США та Японія уклали торговельну угоду: деталі та наслідки для ринків23.07.25, 04:31 • 7223 перегляди

"Ці перші угоди погані, але інвесторів влаштовує все, окрім повномасштабної торгової війни", - заявив Лука Паоліні, головний стратег Pictet Asset Management.

Акції не піддалися впливу побоювань щодо надмірних запозичень уряду США та незалежності Федеральної резервної системи, які негативно позначилися на казначейських облігаціях та доларі, який цього року впав майже на 10% щодо кошика конкуруючих валют.

Багато акцій технологічних компаній з високою капіталізацією, що забезпечили більшу частину ралі на американському ринку в останні роки, стали рушійною силою відскоку після розпродажів на початку року. Виробник чіпів Nvidia та компанія Meta, материнська компанія Facebook, виросли на 100% та 50% відповідно з квітневого внутрішньоденного мінімуму.

В індексі S&P "співвідношення ціни до продажів, ціни до грошового потоку, ціни до балансової вартості, ціни до дивідендів - всі вони близькі до рекордних значень", заявив Роб Арнотт, засновник та голова групи з управління активами Research Affiliates. Він порівняв інвестиції у невелику групу технологічних акцій, що домінують в індексі, зі збиранням копійок перед катком.

"Ринок оцінює нинішніх домінуючих гравців у галузі ШІ так, ніби у них не буде конкурентів у майбутньому, - сказав він. - Водночас варто побоюватися відмовлятися від популярних і гучних назв, тому що якщо ви зробите це занадто рано, у вас будуть проблеми".

Група дрібніших компаній показала ще кращі результати. Високі продажі за державними контрактами допомогли оборонній групі Palantir зрости на 140% з падіння її акцій у квітні. Криптовалютна біржа Coinbase підскочила майже на 180%, чому сприяла хвиля оптимізму в індустрії цифрових активів, спричинена перемогою Трампа на виборах у листопаді.

Минулого тижня біткоїн вперше піднявся вище за $120 000, оскільки компанії та інвестори продовжують вкладатися в криптоактиви, які виходять на основний фінансовий ринок.

Біткоїн перевищив позначку в $122 000, досягши історичного максимуму14.07.25, 08:58 • 2350 переглядiв

Ці настрої поширилися і на корпоративний кредит, де надбавка до процентної ставки за високорейтинговими американськими компаніями порівняно з еталонним державним боргом знизилася до 0,8 процентного пункту, що близько до найнижчого рівня з 2005 року.

Аналітики Deutsche Bank при цьому у четвер у своїй аналітичній записці висловили сумнів, чи зростання запозичень для фінансування купівлі акцій є ознакою "найвищої ейфорії" з 1999 і 2007 років.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуФінанси
Федеральна резервна система
Біткойн
Barclays
Deutsche Bank
Financial Times
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Японія
Сполучені Штати Америки
Facebook
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9