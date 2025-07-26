"Ейфорія" на Волл-стріт викликала занепокоєння щодо "бульбашок" - FT

Невпинне зростання Волл-стріт цього літа призвело до того, що оцінки акцій наблизилися до рекордних рівнів, що викликало попередження про те, що "ейфоричні" ринки входять у зону "бульбашок", пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Індекс S&P 500 досяг низки історичних піків цього місяця, тоді як вартість запозичень американських корпорацій за державним боргом наближається до найнижчого рівня за десятиліття, що стало різким поворотом після квітневого спаду, спровокованого торговельною війною президента США Дональда Трампа.

Навіть попри те, що президент США підписує угоди, що підтверджують найвищі за десятиліття імпортні мита США, ознаки ринкового оптимізму посилюються. Акції високоприбуткових технологічних компаній злетіли до нових максимумів, зробивши Nvidia першою публічною компанією вартістю 4 трлн доларів, а ажіотаж навколо "мем-акцій" 2021 року відновився: роздрібні трейдери скуповують акції виробника камер GoPro та мережі пончиків Krispy Kreme.

ШІ-гігант Nvidia став першою компанією з ринковою вартістю у $4 трлн

"Думаю, ви починаєте бачити, мабуть, дуже ранні паралелі з тим, що ви спостерігали під час інтернет-буму кінця 90-х - початку 2000-х, - сказав Ден Айвасін, директор з інвестицій у компанії Pimco, що управляє активами з оборотом в 2,1 трлн доларів. - Існує менталітет лотерейного квитка... Це небезпечна ситуація".

За даними Bloomberg, акції індексу S&P 500 зараз оцінюються інвесторами більш ніж у 3,3 рази вище за їхні продажі, що є історичним максимумом.

Індикатор "ейфорії" ринку акцій Barclays, що відображає потоки деривативів, волатильність та настрої інвесторів, виріс удвічі порівняно із звичайним рівнем, досягнувши рівня, який у минулому асоціювався з "бульбашками" активів.

"[Індикатор] ясно показує, що ринок перебуває в ейфорії", - заявив Стефано Паскале, керівник відділу стратегії деривативів на акції США в банку.

Інвестори з полегшенням сприйняли угоду між США та Японією про встановлення 15-відсоткових мит на імпорт з Японії та перспективу аналогічної угоди з ЄС. Хоча ці мита значно перевищують рівні, що існували до приходу Трампа до Білого дому, вони менш екстремальні, ніж ті, які були введені після його заяви про "день визволення", яке шокувало ринки.

США та Японія уклали торговельну угоду: деталі та наслідки для ринків

"Ці перші угоди погані, але інвесторів влаштовує все, окрім повномасштабної торгової війни", - заявив Лука Паоліні, головний стратег Pictet Asset Management.

Акції не піддалися впливу побоювань щодо надмірних запозичень уряду США та незалежності Федеральної резервної системи, які негативно позначилися на казначейських облігаціях та доларі, який цього року впав майже на 10% щодо кошика конкуруючих валют.

Багато акцій технологічних компаній з високою капіталізацією, що забезпечили більшу частину ралі на американському ринку в останні роки, стали рушійною силою відскоку після розпродажів на початку року. Виробник чіпів Nvidia та компанія Meta, материнська компанія Facebook, виросли на 100% та 50% відповідно з квітневого внутрішньоденного мінімуму.

В індексі S&P "співвідношення ціни до продажів, ціни до грошового потоку, ціни до балансової вартості, ціни до дивідендів - всі вони близькі до рекордних значень", заявив Роб Арнотт, засновник та голова групи з управління активами Research Affiliates. Він порівняв інвестиції у невелику групу технологічних акцій, що домінують в індексі, зі збиранням копійок перед катком.

"Ринок оцінює нинішніх домінуючих гравців у галузі ШІ так, ніби у них не буде конкурентів у майбутньому, - сказав він. - Водночас варто побоюватися відмовлятися від популярних і гучних назв, тому що якщо ви зробите це занадто рано, у вас будуть проблеми".

Група дрібніших компаній показала ще кращі результати. Високі продажі за державними контрактами допомогли оборонній групі Palantir зрости на 140% з падіння її акцій у квітні. Криптовалютна біржа Coinbase підскочила майже на 180%, чому сприяла хвиля оптимізму в індустрії цифрових активів, спричинена перемогою Трампа на виборах у листопаді.

Минулого тижня біткоїн вперше піднявся вище за $120 000, оскільки компанії та інвестори продовжують вкладатися в криптоактиви, які виходять на основний фінансовий ринок.

Біткоїн перевищив позначку в $122 000, досягши історичного максимуму

Ці настрої поширилися і на корпоративний кредит, де надбавка до процентної ставки за високорейтинговими американськими компаніями порівняно з еталонним державним боргом знизилася до 0,8 процентного пункту, що близько до найнижчого рівня з 2005 року.

Аналітики Deutsche Bank при цьому у четвер у своїй аналітичній записці висловили сумнів, чи зростання запозичень для фінансування купівлі акцій є ознакою "найвищої ейфорії" з 1999 і 2007 років.