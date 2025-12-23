$42.250.09
Эксклюзив
06:30 • 402 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 14670 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 29724 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 42621 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 30903 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 29016 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 26428 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 24369 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21341 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18522 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Цены на нефть стабильны на фоне рисков, связанных с поставками из Венесуэлы и россии

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Цены на нефть оставались стабильными после роста, поскольку США рассматривают продажу конфискованной венесуэльской нефти, а атаки на российские суда и причалы усиливают опасения по поводу перебоев в поставках. Фьючерсы на Brent снизились до $62,01, а WTI — до $57,92.

Цены на нефть стабильны на фоне рисков, связанных с поставками из Венесуэлы и россии

Цены на нефть во вторник оставались стабильными после роста более чем на 2% на предыдущей сессии, на фоне того, как США заявили о возможности продажи конфискованной ими венесуэльской нефти, а поражение российских судов и причалов усилили опасения по поводу перебоев в поставках, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 6 центов, или на 0,1%, до 62,01 доллара за баррель на 04:40 GMT (06:40 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 9 центов, или на 0,16%, до 57,92 долларов.

В понедельник нефть марки Brent показала лучшие результаты за день за два месяца, а WTI показала наибольший рост с 14 ноября.

"Рынки нефти переживают последние недели 2025 года, цены в основном остаются сдержанными, отражая борьбу между устойчивыми медвежьими фундаментальными факторами и периодическими бычьими заголовками", - отметила в своей записке Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в брокерской компании Phillip Nova.

Хотя цены демонстрировали умеренный отскок на фоне геополитических новостей в течение 2025 года, в целом, по ее словам, наблюдается баланс между вялым спросом и избытком предложения.

"В целом, тенденция остается слабой, поскольку опасения относительно структурных проблем с предложением затмевают кратковременные ралли, вызванные снижением рисков", - отметила она.

Однако рынки проявляют осторожность, поскольку трейдеры сопоставляют геополитические риски с прогнозами об избытке предложения в начале 2026 года, что делает цены потенциально чувствительными к любым длительным перебоям.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе или продать нефть, конфискованную у берегов Венесуэлы в последние недели, в рамках своей кампании давления на Венесуэлу, которая включает "блокаду" нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые заходят в страну и выходят из нее.

"Действительно, даже если экспорт венесуэльской нефти в ближайшее время сократится до нуля, нефтяные рынки, вероятно, все равно будут хорошо обеспечены в первой половине 2026 года", - говорится в записке Barclays от понедельника.

Однако, по оценкам Barclays, мировой избыток нефти сократится до 700 000 баррелей в сутки в четвертом квартале 2026 года, а длительный сбой может обострить ситуацию на рынке, истощив недавние запасы.

Тем временем россия и Украина атаковали объекты друг друга на Черном море, жизненно важном экспортном маршруте для обеих стран, пишет издание.

В понедельник поздно вечером российские войска нанесли удар по украинскому черноморскому порту Одесса, повредив портовые сооружения и судно. Это уже вторая атака в регионе менее чем за 24 часа.

В понедельник беспилотник повредил два судна, два причала и вызвал пожар в селе Краснодарского края рф, сообщили региональные власти.

Тем временем есть и поражения по российской морской логистике, где особое внимание теневым нефтяным танкерам, которые пытаются обойти санкции против россии, введенные в связи с почти четырехлетней войной, отмечает издание.

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов22.12.25, 15:13 • 20122 просмотра

Юлия Шрамко

