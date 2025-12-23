Цены на нефть стабильны на фоне рисков, связанных с поставками из Венесуэлы и россии

Цены на нефть во вторник оставались стабильными после роста более чем на 2% на предыдущей сессии, на фоне того, как США заявили о возможности продажи конфискованной ими венесуэльской нефти, а поражение российских судов и причалов усилили опасения по поводу перебоев в поставках, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 6 центов, или на 0,1%, до 62,01 доллара за баррель на 04:40 GMT (06:40 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 9 центов, или на 0,16%, до 57,92 долларов.

В понедельник нефть марки Brent показала лучшие результаты за день за два месяца, а WTI показала наибольший рост с 14 ноября.

"Рынки нефти переживают последние недели 2025 года, цены в основном остаются сдержанными, отражая борьбу между устойчивыми медвежьими фундаментальными факторами и периодическими бычьими заголовками", - отметила в своей записке Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в брокерской компании Phillip Nova.

Хотя цены демонстрировали умеренный отскок на фоне геополитических новостей в течение 2025 года, в целом, по ее словам, наблюдается баланс между вялым спросом и избытком предложения.

"В целом, тенденция остается слабой, поскольку опасения относительно структурных проблем с предложением затмевают кратковременные ралли, вызванные снижением рисков", - отметила она.

Однако рынки проявляют осторожность, поскольку трейдеры сопоставляют геополитические риски с прогнозами об избытке предложения в начале 2026 года, что делает цены потенциально чувствительными к любым длительным перебоям.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США могут оставить себе или продать нефть, конфискованную у берегов Венесуэлы в последние недели, в рамках своей кампании давления на Венесуэлу, которая включает "блокаду" нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые заходят в страну и выходят из нее.

"Действительно, даже если экспорт венесуэльской нефти в ближайшее время сократится до нуля, нефтяные рынки, вероятно, все равно будут хорошо обеспечены в первой половине 2026 года", - говорится в записке Barclays от понедельника.

Однако, по оценкам Barclays, мировой избыток нефти сократится до 700 000 баррелей в сутки в четвертом квартале 2026 года, а длительный сбой может обострить ситуацию на рынке, истощив недавние запасы.

Тем временем россия и Украина атаковали объекты друг друга на Черном море, жизненно важном экспортном маршруте для обеих стран, пишет издание.

В понедельник поздно вечером российские войска нанесли удар по украинскому черноморскому порту Одесса, повредив портовые сооружения и судно. Это уже вторая атака в регионе менее чем за 24 часа.

В понедельник беспилотник повредил два судна, два причала и вызвал пожар в селе Краснодарского края рф, сообщили региональные власти.

Тем временем есть и поражения по российской морской логистике, где особое внимание теневым нефтяным танкерам, которые пытаются обойти санкции против россии, введенные в связи с почти четырехлетней войной, отмечает издание.

