Ціни на нафту стабільні на тлі ризиків, пов'язаних із поставками з Венесуели та росії

Ціни на нафту у вівторок залишалися стабільними після зростання більш ніж на 2% на попередній сесії, на тлі того, як США заявили про можливість продажу конфіскованої ними венесуельської нафти, а ураження російських суден та причалів посилили побоювання з приводу перебоїв у постачанні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 6 центів, або на 0,1%, до 62,01 долара за барель на 04:40 GMT (06:40 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 9 центів, або на 0,16%, до 57,92 доларів.

У понеділок нафта марки Brent показала найкращі результати за день за два місяці, а WTI показала найбільше зростання з 14 листопада.

"Ринки нафти переживають останні тижні 2025 року, ціни в основному залишаються стриманими, відображаючи боротьбу між стійкими ведмежими фундаментальними факторами і періодичними бичачими заголовками", - зазначила у своїй записці Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в брокерській компанії Phillip Nova.

Хоча ціни демонстрували помірний відскок на тлі геополітичних новин протягом 2025 року, загалом, за її словами, спостерігається баланс між млявим попитом та надлишком пропозиції.

"Загалом, тенденція залишається слабкою, оскільки побоювання щодо структурних проблем із пропозицією затьмарюють короткочасні ралі, спричинені зниженням ризиків", - зазначила вона.

Однак ринки виявляють обережність, оскільки трейдери зіставляють геополітичні ризики з прогнозами про надлишок пропозиції на початку 2026 року, що робить ціни потенційно чутливими до будь-яких тривалих перебоїв.

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть залишити собі або продати нафту, конфісковану біля берегів Венесуели в останні тижні, у межах своєї кампанії тиску на Венесуелу, яка включає "блокаду" нафтових танкерів, які перебувають під санкціями, які заходять в країну і виходять з неї.

"Справді, навіть якщо експорт венесуельської нафти найближчим часом скоротиться до нуля, нафтові ринки, імовірно, все одно будуть добре забезпечені в першій половині 2026 року", - ідеться у записці Barclays від понеділка.

Однак, за оцінками Barclays, світовий надлишок нафти скоротиться до 700 000 барелів на добу в четвертому кварталі 2026 року, а тривалий збій може загострити ситуацію на ринку, виснаживши недавні запаси.

Тим часом росія та Україна атакували об'єкти один одного на Чорному морі, життєво важливому експортному маршруті для обох країн, пише видання.

У понеділок пізно ввечері російські війська завдали удару по українському чорноморському порту Одеса, пошкодивши портові споруди та судно. Це вже друга атака у регіоні менш ніж за 24 години.

У понеділок безпілотник пошкодив два судна, два причали та викликав пожежу в селі Краснодарського краю рф, повідомила регіональна влада.

Тим часом є й ураження по російській морській логістиці, де особлива увага тіньовим нафтовим танкерам, які намагаються обійти санкції проти росії, запроваджені у зв'язку із майже чотирирічною війною, зазначає видання.

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів