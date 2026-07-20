Нефть подорожала на 3% на фоне расширения ударов США и Ирана на Ближнем Востоке

Цены на нефть подскочили примерно на 3% в понедельник, а цены на нефть Brent превысили 90 долларов за баррель, на фоне того, как эскалация военных действий между США и Ираном на Ближнем Востоке ограничила поставки нефти через Ормузский пролив, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на сырую нефть Brent выросли на 2,77 доллара, или 3,14%, до 90,87 доллара к 06:12 по Гринвичу (09:12 по Киеву), достигнув самого высокого уровня с 11 июня, продолжив рост после роста на 15,9% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным ростом с апреля.

Американская нефть West Texas Intermediate, подорожав на 2,35 доллара, или 2,85%, стоила 84,84 доллара за баррель, что является самым высоким уровнем с 12 июня. Цены на нефть с поставкой в следующем месяце выросли на 15,5% на прошлой неделе, что стало самым большим недельным ростом с начала марта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в течение выходных, когда США осуществили девятую ночь подряд атак на Иран, тогда как союзники США Кувейт и Бахрейн сообщили о новых иранских ударах.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в понедельник, что "успешно завершило девятую подряд серию ударов по Ирану вечером 19 июля в 22:00 ET (05:00 по Киеву)". "Силы CENTCOM нанесли удары по иранским военным командным пунктам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также сетям связи, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив", - сообщили в CENTCOM.

По данным полуофициального иранского информационного агентства Tasnim, американские ракеты поразили несколько иранских городов рано утром в понедельник. Взрывы были слышны в Тебризе, Чабахаре, Конараке, Бандар-Махшахре и Бандар-Имам-Хомейни, говорится в сообщении. Государственное информационное агентство IRNA сообщило, по данным AFP, что ночью американские удары поразили несколько объектов в Бушере, южном портовом городе Ирана, где расположена единственная в стране гражданская атомная электростанция. Подробностей о жертвах или ущербе не сообщается. Иранская Революционная гвардия заявила, что нанесла удары по американским военным целям в Кувейте и обстреливала американские самолеты в аэропорту Акаба в Иордании баллистическими ракетами, тогда как в Бахрейне в понедельник звучали сирены, а также объявила о неожиданном ударе по "штабу специальных операций противника в районе Аль-Танф в Сирии", сообщает The Guardian.

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"Цена на нефть марки Brent сегодня утром превысила 90 долларов за баррель, и эскалация в Персидском заливе не прекращается", - говорится в записке аналитиков ING, опубликованной в понедельник.

"США и Иран продолжают обмениваться ударами, которые оказываются смертоносными для обеих сторон. Если эта эскалация останется без контроля, мы можем вернуться к ситуации широкомасштабных атак по всему Персидскому заливу", - сказано в аналитике.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил в понедельник, что два нефтяных танкера взорвались и были обездвижены после попытки пройти опасным южным маршрутом через Ормузский пролив, как он назвал, утверждая, что их подстрекали к этому американские военные.

В последние дни обе стороны нацелились на судоходство: США заявляют о военно-морской блокаде иранских портов, а Иран - о преследовании судов, нарушающих его правила судоходства через Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировой торговли нефтью.

Рано утром в понедельник Центр морских торговых операций Великобритании сообщил о пожаре на судне к северо-западу от Кумзара в Омане.

"В ближайшие дни и недели станет яснее, насколько устойчивым будет уровень экспорта нефти из региона в условиях возобновленной двойной блокады", - отметил аналитик Barclays Амарприт Сингх в своей записке.

"В нынешней ситуации мы считаем, что нефтяные рынки по-прежнему слишком самоуверенны в отношении потенциальных последствий для запасов, которые, в отличие от начала войны, находятся на самом низком уровне за последние пять лет", - добавил он.

По данным LSEG, в воскресенье через Ормузский пролив прошли четыре судна, по сравнению с восемью днем ранее. Как минимум три танкера для перевозки нефтепродуктов и один очень крупный танкер для перевозки нефти вошли в пролив с пятницы для загрузки нефти.