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Банки Уолл-стрит готовы избавиться от $3 млрд кредитов Маска, которые были выданы для покупки Twitter

Банки Уолл-стрит готовы избавиться от $3 млрд кредитов Маска, которые были выданы для покупки Twitter

Киев  •  УНН

 • 6428 просмотра

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Ведущие банки Уолл-стрит планируют продать кредиты на $3 млрд, выданные Илону Маску для покупки Twitter в 2022 году. Продажа состоится через неделю после успешной реализации $5,5 млрд долга во главе с Morgan Stanley.

Крупные банки Уолл-стрит приближаются к продаже кредитов на сумму $3 млрд, которые были предоставлены Илону Маску для финансирования покупки Twitter в 2022 году. Это позволит им избавиться от еще одной значительной части долга, который висел на их балансах более двух лет.

Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали 

Новая продажа состоится через неделю после того, как группа банков во главе с Morgan Stanley успешно реализовала $5,5 млрд долга, связанного со сделкой. Спрос на кредиты оказался высоким: общее количество заказов превысило $5 млрд, что позволило банкам уменьшить предложенную ранее скидку.

Морган Стэнли планирует установить цену обеспеченных кредитов с фиксированной процентной ставкой 9,5% без скидки. Эта продажа стала еще одной удачей для семи кредиторов, которые вложили около 13 миллиардов долларов в финансирование покупки Маском социальной сети стоимостью 44 миллиарда долларов, среди которых Bank of America, Barclays, Mizuho, MUFG, Société Générale и BNP Paribas.

В 2022 году кредиторы Уолл-стрит вели ожесточенную борьбу за участие в недружественном поглощении Twitter, теперь известного как X. Они надеялись предоставить Маску временное финансирование, прежде чем привлекать крупные кредитные фонды для получения денег.

Однако рыночные потрясения, включая решение Федеральной резервной системы резко повысить процентные ставки, а также попытка самого Маска отказаться от сделки, вызвали тревогу у потенциальных кредиторов.

После закрытия сделки Моргана Стэнли шесть других банков были вынуждены предоставить капитал самостоятельно, что ограничило их возможности по андеррайтингу других кредитов и привело к значительным убыткам, на фоне того, что они снизили стоимость кредитов.

Но победа  Дональда Трампа на выборах в прошлом году и тесные связи Маска с президентом переломили ситуацию для банков. Интерес инвесторов к долгу восстановился и был дополнительно подкреплен долей X в стартапе Маска по искусственному интеллекту xAI.

Продажи в этом месяце, а также $1 млрд долга, который кредиторы продали в январе хедж-фондам, включая Diameter Capital Partners, погасили большую часть долга, который банки предоставили для финансирования сделки.

По информации, они останутся с примерно $3 млрд необеспеченных кредитов.

Напомним 

Ранее УНН уже писал, что банки с Уолл-стрит готовятся продать большую часть долговых активов в социальной медиаплатформе X.  В частности, они стремятся продать «старшие» долговые обязательства по цене 90-95 центов за доллар, сохраняя «младшие» активы. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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