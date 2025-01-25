Банки з Волл-стріт готуються продати багатомільярдні борги соцмережі Маска - WSJ

ukenru
09:48 • 57734 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 112517 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111517 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 131301 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162582 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214447 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172954 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151115 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125014 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109803 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 133083 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130760 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132452 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126679 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 109450 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 182186 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180710 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312682 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 340168 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274822 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 35337 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 67826 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 68360 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130760 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101895 перегляди
Актуальне
Банки з Волл-стріт готуються продати багатомільярдні борги соцмережі Маска - WSJ

Банки з Волл-стріт готуються продати багатомільярдні борги соцмережі Маска - WSJ

Київ • УНН

 • 49028 перегляди

Банки планують продати більшу частину боргових активів X (колишній Twitter) за ціною 90-95 центів за долар. Продаж $3 млрд боргу є спробою мінімізувати збитки від угоди з Маском на $44 млрд.

Банки з Волл-стріт готуються продати більшу частину боргових активів у X, соціальній медіа-платформі, що належить мільярдеру Ілону Маску. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, банкіри Morgan Stanley звернулися до інвесторів перед запланованим продажем боргу на суму до $3 млрд, який банк та інші банки, такі як Bank of America і Barclays, які надали Маску в борг для викупу ним у 2022 році компанії, раніше відомої як Twitter.

Банки прагнуть продати "старші" боргові зобов’язання за ціною 90–95 центів за долар, зберігаючи "молодші" активи. Днями вони вже продали близько $1 мільярду боргу через приватну транзакцію кільком інвесторам.

Угода з продажу боргу є важливим кроком для банків. Вони позичили Маску близько 13 мільярдів доларів, щоб допомогти оплатити угоду. Сума у $44 мільярди, яку Маск заплатив за Twitter, була високою навіть на момент купівлі, а нестабільні показники компанії знизили її вартість. 

Угода вважається однією з найгірших, які банки погодилися фінансувати з часів фінансової кризи 2008 року.

Кредит Маску на купівлю Twitter став найгіршою угодою для банків з часів фінансової кризи - WSJ21.08.24, 13:21 • 20760 переглядiв

Щоб продати борг, банкірам доведеться переконати інвесторів, що фінансові показники компанії стабілізувалися. Нещодавнє зростання влади Маска і його союз із президентом США Дональдом Трампом, схоже, допомогли змінити наратив про долю X, пише видання.

Повідомляється, що інвестори звернулися до банків і виявили інтерес до купівлі боргу компанії, через те, що вважають, що її фінансові показники демонструють висхідну тенденцію. 

У січневому електронному листі співробітникам Маск вказав на зростаючий вплив і міць компанії, але повідомив, що фінанси залишаються проблемними.

"Зростання кількості наших користувачів стагнує, доходи не вражають, і ми ледь виходимо на рівень беззбитковості", - ідеться в листі.

Банки очікували сприятливого моменту для продажу боргу X, щоб мінімізувати можливі збитки. Тим часом кредитори X, такі як Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho та Société Générale, отримують високі процентні виплати за виданими кредитами.

Кредити компаніям, таким як X, зазвичай виплачуються на кілька відсоткових пунктів більше, ніж базова ставка для кредиту інвестиційного рівня. 

Після того, як Маск купив Twitter, великі рекламодавці покинули компанію, і її прибуток впав. Однак фінансові показники компанії покращуються, на тлі того, що деякі бренди знову почали витрачати гроші на платформі.

У своєму електронному листі співробітникам Маск з надією відзначив нинішнє зростання компанії.

"За останні кілька місяців ми стали свідками сили X у формуванні загальнонаціональних дискусій і результатів", - написав Маск. "Ми також бачимо, що інші платформи починають переймати нашу прихильність до свободи слова та неупередженої правди", - зазначив Маск.

Як пишуть ЗМІ, так Маск може натякати на нещодавнє рішення Meta Platforms відмовитися від перевірки фактів і прийняти систему заміток спільноти, керовану користувачами, схожу на ту, що є на X.

Нагадаємо 

Трамп заявив про готовність укласти угоду з продажу TikTok, де половина належатиме США. Серед потенційних покупців - Ілон Маск, Ларрі Еллісон та інші американські інвестори.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
barclaysBarclays
tiktokTikTok
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск
spolucheni-shtatyСполучені Штати
twitterTwitter

Звернутися з питань розміщення реклами