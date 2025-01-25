Банки з Волл-стріт готуються продати багатомільярдні борги соцмережі Маска - WSJ

Банки з Волл-стріт готуються продати більшу частину боргових активів у X, соціальній медіа-платформі, що належить мільярдеру Ілону Маску. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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За інформацією, банкіри Morgan Stanley звернулися до інвесторів перед запланованим продажем боргу на суму до $3 млрд, який банк та інші банки, такі як Bank of America і Barclays, які надали Маску в борг для викупу ним у 2022 році компанії, раніше відомої як Twitter.

Банки прагнуть продати "старші" боргові зобов’язання за ціною 90–95 центів за долар, зберігаючи "молодші" активи. Днями вони вже продали близько $1 мільярду боргу через приватну транзакцію кільком інвесторам.

Угода з продажу боргу є важливим кроком для банків. Вони позичили Маску близько 13 мільярдів доларів, щоб допомогти оплатити угоду. Сума у $44 мільярди, яку Маск заплатив за Twitter, була високою навіть на момент купівлі, а нестабільні показники компанії знизили її вартість.

Угода вважається однією з найгірших, які банки погодилися фінансувати з часів фінансової кризи 2008 року.

Кредит Маску на купівлю Twitter став найгіршою угодою для банків з часів фінансової кризи - WSJ

Щоб продати борг, банкірам доведеться переконати інвесторів, що фінансові показники компанії стабілізувалися. Нещодавнє зростання влади Маска і його союз із президентом США Дональдом Трампом, схоже, допомогли змінити наратив про долю X, пише видання.

Повідомляється, що інвестори звернулися до банків і виявили інтерес до купівлі боргу компанії, через те, що вважають, що її фінансові показники демонструють висхідну тенденцію.

У січневому електронному листі співробітникам Маск вказав на зростаючий вплив і міць компанії, але повідомив, що фінанси залишаються проблемними.

"Зростання кількості наших користувачів стагнує, доходи не вражають, і ми ледь виходимо на рівень беззбитковості", - ідеться в листі.

Банки очікували сприятливого моменту для продажу боргу X, щоб мінімізувати можливі збитки. Тим часом кредитори X, такі як Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho та Société Générale, отримують високі процентні виплати за виданими кредитами.

Кредити компаніям, таким як X, зазвичай виплачуються на кілька відсоткових пунктів більше, ніж базова ставка для кредиту інвестиційного рівня.

Після того, як Маск купив Twitter, великі рекламодавці покинули компанію, і її прибуток впав. Однак фінансові показники компанії покращуються, на тлі того, що деякі бренди знову почали витрачати гроші на платформі.

У своєму електронному листі співробітникам Маск з надією відзначив нинішнє зростання компанії.

"За останні кілька місяців ми стали свідками сили X у формуванні загальнонаціональних дискусій і результатів", - написав Маск. "Ми також бачимо, що інші платформи починають переймати нашу прихильність до свободи слова та неупередженої правди", - зазначив Маск.

Як пишуть ЗМІ, так Маск може натякати на нещодавнє рішення Meta Platforms відмовитися від перевірки фактів і прийняти систему заміток спільноти, керовану користувачами, схожу на ту, що є на X.

Нагадаємо

Трамп заявив про готовність укласти угоду з продажу TikTok, де половина належатиме США. Серед потенційних покупців - Ілон Маск, Ларрі Еллісон та інші американські інвестори.