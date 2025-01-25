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Банки с Уолл-стрит готовятся продать многомиллиардные долги соцсети Маска - WSJ

Банки с Уолл-стрит готовятся продать многомиллиардные долги соцсети Маска - WSJ

Киев  •  УНН

 • 10187 просмотра

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Банки планируют продать большую часть долговых активов X (бывший Twitter) по цене 90-95 центов за доллар. Продажа $3 млрд долга является попыткой минимизировать убытки от сделки с Маском на $44 млрд.

Банки с Уолл-стрит готовятся продать большую часть долговых активов в X, социальной медиа-платформе, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали 

По информации, банкиры Morgan Stanley обратились к инвесторам перед запланированной продажей долга на сумму до $3 млрд, который банк и другие банки, такие как Bank of America и Barclays, предоставили Маску в долг для выкупа им в 2022 году компании, ранее известной как Twitter.

Банки стремятся продать "старшие" долговые обязательства по цене 90-95 центов за доллар, сохраняя "младшие" активы. На днях они уже продали около $1 миллиарда долга через частную транзакцию нескольким инвесторам.

Сделка по продаже долга является важным шагом для банков. Они одолжили Маску около 13 миллиардов долларов, чтобы помочь оплатить сделку. Сумма в $44 миллиарда, которую Маск заплатил за Twitter, была высокой даже на момент покупки, а нестабильные показатели компании снизили ее стоимость. 

Сделка считается одной из худших, которые банки согласились финансировать со времен финансового кризиса 2008 года.

Кредит Маску на покупку Twitter стал худшей сделкой для банков со времен финансового кризиса - WSJ21.08.24, 13:21 • 20612 просмотров

Чтобы продать долг, банкирам придется убедить инвесторов, что финансовые показатели компании стабилизировались. Недавний рост власти Маска и его союз с президентом США Дональдом Трампом, похоже, помогли изменить нарратив о судьбе X, пишет издание.

Сообщается, что инвесторы обратились к банкам и проявили интерес к покупке долга компании, так как считают, что ее финансовые показатели демонстрируют восходящую тенденцию. 

В январском электронном письме сотрудникам Маск указал на растущее влияние и мощь компании, но сообщил, что финансы остаются проблемными.

"Рост количества наших пользователей стагнирует, доходы не впечатляют, и мы едва выходим на уровень безубыточности", - говорится в письме.

Банки ожидали благоприятного момента для продажи долга X, чтобы минимизировать возможные убытки. Между тем кредиторы X, такие как Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Mizuho и Société Générale, получают высокие процентные выплаты по выданным кредитам.

Кредиты компаниям, таким как X, обычно выплачиваются на несколько процентных пунктов больше, чем базовая ставка для кредита инвестиционного уровня. 

После того, как Маск купил Twitter, крупные рекламодатели покинули компанию, и ее прибыль упала. Однако финансовые показатели компании улучшаются, на фоне того, что некоторые бренды снова начали тратить деньги на платформе.

В своем электронном письме сотрудникам Маск с надеждой отметил нынешний рост компании.

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями силы X в формировании общенациональных дискуссий и результатов", - написал Маск. "Мы также видим, что другие платформы начинают перенимать нашу приверженность к свободе слова и беспристрастной правде", - отметил Маск.

Как пишут СМИ, так Маск может намекать на недавнее решение Meta Platforms отказаться от проверки фактов и принять систему заметок сообщества, управляемую пользователями, похожую на ту, что есть на X.

Напомним 

Трамп заявил о готовности заключить сделку по продаже TikTok, где половина будет принадлежать США. Среди потенциальных покупателей - Илон Маск, Ларри Эллисон и другие американские инвесторы.

Алина Волянская

Алина Волянская

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