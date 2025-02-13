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Банки Волл-стріт готові позбутися $3 млрд кредитів Маска, які були видані для купівлі Twitter

Банки Волл-стріт готові позбутися $3 млрд кредитів Маска, які були видані для купівлі Twitter

Київ • УНН

 • 53824 перегляди

Провідні банки Волл-стріт планують продати кредити на $3 млрд, видані Ілону Маску для купівлі Twitter у 2022 році. Продаж відбудеться через тиждень після успішної реалізації $5,5 млрд боргу на чолі з Morgan Stanley.

Великі банки Волл-стріт наближаються до продажу кредитів на суму $3 млрд, які були надані Ілону Маску для фінансування купівлі Twitter у 2022 році. Це дозволить їм позбутися ще однієї значної частини боргу, що висів на їхніх балансах понад два роки.

Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі 

Новий продаж відбудеться через тиждень після того, як група банків на чолі з Morgan Stanley успішно реалізувала $5,5 млрд боргу, пов’язаного з угодою. Попит на кредити виявився високим: загальна кількість замовлень перевищила $5 млрд, що дозволило банкам зменшити запропоновану раніше знижку.

Морган Стенлі планує встановити ціну забезпечених кредитів з фіксованою відсотковою ставкою 9,5% без знижки. Цей продаж став ще однією удачею для семи кредиторів, які вклали близько 13 мільярдів доларів у фінансування купівлі Маском соціальної мережі вартістю 44 мільярди доларів, серед яких Bank of America, Barclays, Mizuho, MUFG, Société Générale і BNP Paribas.

У 2022 році кредитори Волл-стріт вели запеклу боротьбу за участь у недружньому поглинанні Twitter, тепер відомого як X. Вони сподівалися надати Маску тимчасове фінансування, перш ніж залучати великі кредитні фонди для отримання грошей.

Однак ринкові потрясіння, включно з рішенням Федеральної резервної системи різко підвищити відсоткові ставки, а також спроба самого Маска відмовитися від угоди, викликали тривогу у потенційних кредиторів.

Після закриття угоди Моргана Стенлі шість інших банків були змушені надати капітал самостійно, що обмежило їхні можливості з андеррайтингу інших кредитів і призвело до значних збитків, на тлі того, що вони знизили вартість кредитів.

Але перемога  Дональда Трампа на виборах торік і тісні зв'язки Маска з президентом переломили ситуацію для банків. Інтерес інвесторів до боргу відновився і був додатково підкріплений часткою X у стартапі Маска зі штучного інтелекту xAI.

Продажі цього місяця, а також $1 млрд боргу, який кредитори продали в січні хедж-фондам, включно з Diameter Capital Partners, погасили більшу частину боргу, який банки надали для фінансування угоди.

За інформацією, вони залишаться з приблизно $3 млрд незабезпечених кредитів.

Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що банки з Уолл-стріт готуються продати більшу частину боргових активів у соціальній медіаплатформі X.  Зокрема, вони прагнуть продати "старші" боргові зобов’язання за ціною 90–95 центів за долар, зберігаючи "молодші" активи. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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