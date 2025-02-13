Банки Волл-стріт готові позбутися $3 млрд кредитів Маска, які були видані для купівлі Twitter

Великі банки Волл-стріт наближаються до продажу кредитів на суму $3 млрд, які були надані Ілону Маску для фінансування купівлі Twitter у 2022 році. Це дозволить їм позбутися ще однієї значної частини боргу, що висів на їхніх балансах понад два роки.

Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.

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Новий продаж відбудеться через тиждень після того, як група банків на чолі з Morgan Stanley успішно реалізувала $5,5 млрд боргу, пов’язаного з угодою. Попит на кредити виявився високим: загальна кількість замовлень перевищила $5 млрд, що дозволило банкам зменшити запропоновану раніше знижку.

Морган Стенлі планує встановити ціну забезпечених кредитів з фіксованою відсотковою ставкою 9,5% без знижки. Цей продаж став ще однією удачею для семи кредиторів, які вклали близько 13 мільярдів доларів у фінансування купівлі Маском соціальної мережі вартістю 44 мільярди доларів, серед яких Bank of America, Barclays, Mizuho, MUFG, Société Générale і BNP Paribas.

У 2022 році кредитори Волл-стріт вели запеклу боротьбу за участь у недружньому поглинанні Twitter, тепер відомого як X. Вони сподівалися надати Маску тимчасове фінансування, перш ніж залучати великі кредитні фонди для отримання грошей.

Однак ринкові потрясіння, включно з рішенням Федеральної резервної системи різко підвищити відсоткові ставки, а також спроба самого Маска відмовитися від угоди, викликали тривогу у потенційних кредиторів.

Після закриття угоди Моргана Стенлі шість інших банків були змушені надати капітал самостійно, що обмежило їхні можливості з андеррайтингу інших кредитів і призвело до значних збитків, на тлі того, що вони знизили вартість кредитів.

Але перемога Дональда Трампа на виборах торік і тісні зв'язки Маска з президентом переломили ситуацію для банків. Інтерес інвесторів до боргу відновився і був додатково підкріплений часткою X у стартапі Маска зі штучного інтелекту xAI.

Продажі цього місяця, а також $1 млрд боргу, який кредитори продали в січні хедж-фондам, включно з Diameter Capital Partners, погасили більшу частину боргу, який банки надали для фінансування угоди.

За інформацією, вони залишаться з приблизно $3 млрд незабезпечених кредитів.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що банки з Уолл-стріт готуються продати більшу частину боргових активів у соціальній медіаплатформі X. Зокрема, вони прагнуть продати "старші" боргові зобов’язання за ціною 90–95 центів за долар, зберігаючи "молодші" активи.