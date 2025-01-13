Бренд Versace выставлен на продажу: известен потенциальный покупатель

Компания Capri Holdings, которая владеет такими известными люкс-брендами, как Michael Kors и Jimmy Choo, выставила на продажу свою дочернюю компанию и модный дом Versace. Об этом пишет международное информагентство Reuters, передает УНН.

Детали

По информации Reuters, компания Capri Holdings испытывает трудности из-за падения продаж в глобальном секторе роскоши, объем которого составляет 400 млрд долларов. Доверие в этом сегменте пошатнулось из-за сокращения расходов состоятельных китайцев и завершения длительного периода бума продаж.

В ноябре компания Tapestry, которая владеет брендом Coach, отказалась от сделки на 8,5 млрд долларов по покупке Capri Holdings, которой также принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo

После того, как эта сделка по созданию американского конгломерата класса "люкс" провалилась, руководство Capri Holdings не исключало возможности потенциальных продаж своих брендов.

Capri Holdings наняла Barclays для анализа стратегических вариантов, включая продажу своих брендов Versace и Jimmy Choo, сообщили Reuters два человека, которые непосредственно знакомы с этим вопросом.

Один источник сказал, что вся группа Capri Holdings также может быть выставлена на продажу.

По оценке аналитиков Bernstein, стоимость Versace составляет от $1,75 млрд до $2,19 млрд, без учета долгов