НАЭК «Энергоатом» и консорциум, в который входят Deutsche Bank AG и Barclays Bank PLC, подписали кредитное соглашение на сумму 181 миллион фунтов стерлингов 17 июля 2024 года. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Кредит, заключенный между НАЭК «Энергоатом» и консорциумом, включающим Deutsche Bank AG и Barclays Bank PLC, на сумму 181 миллион фунтов стерлингов, предназначен для финансирования договора с компанией Urenco. Эти средства будут использованы для закупки ядерного топлива, в частности обогащенного и природного гексафторида урана. Данное соглашение предусматривает поставку ядерных материалов до 2035 года, с возможностью продления контракта до 2043 года. Кредит, предоставляемый сроком на 5 лет, обеспечен гарантией правительства Великобритании через экспортное кредитное агентство UKEF.

Сотрудничество с Великобританией в ядерной отрасли имеет стратегическое значение для нашего государства. Украина полностью отказалась от любых контактов с государством-террористом Россией в ядерной отрасли, в частности по поставкам обогащенного урана. Продолжение долгосрочного сотрудничества с британскими партнерами в этом вопросе не только усиливает нашу энергетическую независимость, но и имеет важное значение для будущего развития ядерной отрасли на глобальном уровне - отметил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В ноябре 2023 года НАЭК «Энергоатом» и Urenco подписали контракт о поставках обогащенного уранового продукта для украинских АЭС.

Напомним,

Министр финансов Украины провел онлайн-встречу с руководством ЕИБ. Обсуждено состояние внедрения программ сотрудничества и новые проекты поддержки, в частности в энергетическом секторе на 250 млн евро.