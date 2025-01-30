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Tesla запустит роботакси в США: Маск раскрыл планы на ближайшие годы

Киев  •  УНН

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Tesla планирует запустить сервис беспилотных такси в Остине летом 2025 года. Компания также анонсировала выпуск робота Optimus и масштабное производство «кибертакси» до 2026 года.

Tesla в течение шести месяцев в 2025 году запустит услугу организации поездок без водителей. После неутешительного 2024 года, Маск надеется восстановить продажи Tesla в этом году.

Передает УНН со ссылкой на FT и Business Insider.

Tesla планирует запустить свое первое роботакси на дорогах общего пользования в июне, заявил в среду генеральный директор автопроизводителя Илон Маск. Прежде всего речь идет о городе Остин в штате Техас, США. Также компания технологического магната в этом году выпустит прототип своего робота-гуманоида Optimus и начнет производство парка автономных «кибертакси», которые будут задействованы, ориентировочно, в 2026 году.

Илон Маск пообещал возобновление продаж Tesla в этом году после неутешительного 2024 года. Он также ожидает «скачок в развитии искусственного интеллекта», который позволит обеспечить необходимое управление для бесконтрольных самоуправляемых автомобилей.

В 2024 году мы сделали много важных инвестиций в производство, ИИ и робототехнику, которые принесут огромные плоды в будущем ...до такого масштаба, что это трудно осознать. Мы строим производственные линии, готовясь к тому, что, я думаю, будет эпическим 2026 и смешным 27 и 28

- сказал Маск. 

Справочно

Производитель автомобилей является восьмой по величине компанией в мире, стоимость которой резко возросла после того, как Маск потратил 250 миллионов долларов на переизбрание Дональда Трампа, получив влиятельную роль в формировании политики и регулирования США как один из главных советников президента.

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Но аналитики пока менее оптимистичны относительно деятельности компании.

«Хотя Tesla обсуждала возвращение к росту производства автомобилей, она не упоминала конкретную цель, в отличие от [предыдущего] призыва Маска к росту на 20-30 процентов. Хотя долгосрочный рассказ остается, четвертый квартал был моментом «возвращения к земле» для акций Tesla, которые все больше отсоединялись от фундаментальных показателей», - считает представитель Barclays (британский многонациональный универсальный банк со штаб-квартирой в Лондоне) Дэн Леви.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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