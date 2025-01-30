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Tesla запустить роботаксі у США: Маск розкрив плани на найближчі роки

Київ • УНН

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Tesla планує запустити сервіс безпілотних таксі в Остіні влітку 2025 року. Компанія також анонсувала випуск робота Optimus та масштабне виробництво "кібертаксі" до 2026 року.

Tesla протягом шести місяців у 2025 році запустить послугу організації поїздок без водіїв. Після невтішного 2024 року, Маск сподівається відновити продажі Tesla цього року.

Передає УНН із посиланням на FT та Business Insider.

Tesla планує запустити своє перше роботаксі на дорогах загального користування в червні, заявив у середу генеральний директор автовиробника Ілон Маск. Перш за все йдеться про місто Остін у штаті Техас, США. Також компанія технологічного магната цього року випустить прототип свого робота-гуманоїда Optimus і почне виробництво парку автономних "кібертаксі", які будуть задіяні, орієнтовно, у 2026 році.

Ілон Маск пообіцяв відновлення продажів Tesla цього року після невтішного 2024 року. Він також очікує "стрибок у розвитку штучного інтелекту", який дозволить забезпечити необхідне управління для безконтрольних самокерованих автомобілів.

У 2024 році ми зробили багато важливих інвестицій у виробництво, ШІ та робототехніку, які принесуть величезні плоди в майбутньому ...до такого масштабу, що це важко усвідомити. Ми будуємо виробничі лінії, готуючись до того, що, я думаю, буде епічним 2026 і "забавним" 27 і 28

– сказав Маск. 

Довідково

Виробник автомобілів є восьмою за величиною компанією у світі, вартість якої різко зросла після того, як Маск витратив 250 мільйонів доларів на переобрання Дональда Трампа, отримавши впливову роль у формуванні політики та регулювання США як один із головних радників президента.

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Але аналітики поки що менш оптимістичні щодо діяльності компанії.

"Хоча Tesla обговорювала повернення до зростання виробництва автомобілів, вона не згадувала конкретну мету, на відміну від [попереднього] заклику Маска до зростання на 20-30 відсотків. Хоча довгострокова розповідь залишається, четвертий квартал був моментом "повернення до землі" для акцій Tesla, які все більше від’єднувалися від фундаментальних показників", - вважає представник Barclays (британський багатонаціональний універсальний банк зі штаб-квартирою в Лондоні) Ден Леві.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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