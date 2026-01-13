$43.080.09
Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений по поводу перебоев в поставках из Ирана

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли во вторник. Это происходит на фоне усиления протестов в Иране и возможного вмешательства США, что перевешивает перспективы увеличения поставок нефти из Венесуэлы.

Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений по поводу перебоев в поставках из Ирана

Цены на нефть во вторник продолжили рост на фоне того, как опасения по поводу Ирана и потенциальных перебоев в поставках перевесили перспективу увеличения поставок нефти из Венесуэлы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 22 цента, или на 0,3%, до 64,09 доллара за баррель к 04:30 GMT (06:30 по Киеву), приблизившись к двухмесячному максимуму, достигнутому на предыдущей сессии. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 23 цента, или на 0,4%, до 59,73 долларов.

"Рост цен происходит на фоне усиления протестов в Иране, что повышает вероятность некоторой формы вмешательства со стороны США", - заявили во вторник стратеги ING по сырьевым товарам.

Иран, один из крупнейших производителей нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), столкнулся с крупнейшими за последние годы антиправительственными демонстрациями, что вызвало предупреждение президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в связи со смертоносным насилием в отношении протестующих.

Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios13.01.26, 07:14 • 1822 просмотра

Ожидается, что во вторник Трамп встретится со старшими советниками, чтобы обсудить варианты действий в отношении Ирана, сообщил агентству Reuters американский чиновник.

В понедельник президент США заявил, что любая страна, которая ведет бизнес с Ираном, будет облагаться пошлиной объемом 25% на все операции, которые осуществляются с Соединенными Штатами. Иран экспортирует большую часть своей нефти в Китай.

"Поскольку США и Китай достигли торгового перемирия, мы сомневаемся, захотят ли США снова раскачивать лодку, вводя дополнительные пошлины на Китай", - заявили стратеги ING.

Политические события имеют значение для нефтяных рынков, поскольку Иран является крупным производителем под санкциями, и любая эскалация может нарушить поставки или добавить геополитическую премию за риск.

"На наш взгляд, беспорядки в Иране добавили около 3-4 долларов за баррель геополитической премии к ценам на нефть", - говорится в записке Barclays.

Рынки также обеспокоены возможным увеличением предложения нефти на рынке в связи с ожидаемым возобновлением экспорта из Венесуэлы. После свержения президента Николаса Мадуро Трамп заявил на прошлой неделе, что правительство в Каракасе готово передать США до 50 миллионов баррелей нефти, которая подпадает под западные санкции.

Трамп: Венесуэла передаст США 30-50 миллионов баррелей нефти07.01.26, 11:13 • 5289 просмотров

Глобальные нефтеторговые компании стали одними из первых победителей в гонке за контроль над потоками венесуэльской нефти, опередив американские энергетические гиганты.

В других странах геополитическая напряженность обострилась после того, как российские войска провели атаки на два из крупнейших городов Украины рано утром во вторник, сообщили украинские официальные лица, пишет издание.

В Соединенных Штатах администрация Трампа возобновила критику Федеральной резервной системы, подчеркнув опасения рынков относительно независимости центрального банка и усилив неопределенность относительно будущих экономических условий и спроса на нефть, указывает издание.

Goldman прогнозирует снижение цен на нефть в 2026 году из-за роста предложения12.01.26, 13:37 • 3806 просмотров

Юлия Шрамко

