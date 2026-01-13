Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану за убийство протестующих. Он еще не принял окончательного решения и изучает иранские предложения по переговорам.
Детали
Издание указывает, что хотя Трамп угрожал иранскому режиму ударами, далеко не очевидно, изменят ли американские бомбы ситуацию в Тегеране. Ожидается, что Трамп обсудит варианты на встрече со своей командой по национальной безопасности во вторник.
Если Трамп прикажет нанести удары, они, вероятно, будут направлены на элементы режима, вовлеченные во внутреннюю безопасность, которые считаются ответственными за подавление протестов
Отмечается, что некоторые должностные лица администрации считают, что удары могут быть контрпродуктивными, но сам Трамп, "похоже, склоняется к тому, чтобы приказать их нанести".
Напомним
По информации CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.
