12 января, 19:13 • 14594 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 25217 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 19004 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 20420 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 32114 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 18682 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 20213 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 42506 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 38753 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 30233 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану за убийство протестующих. Он еще не принял окончательного решения и изучает иранские предложения по переговорам.

Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios

Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану, чтобы наказать режим за убийство протестующих, но он еще не принял окончательного решения и изучает иранские предложения по переговорам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, знакомого с вопросом, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что хотя Трамп угрожал иранскому режиму ударами, далеко не очевидно, изменят ли американские бомбы ситуацию в Тегеране. Ожидается, что Трамп обсудит варианты на встрече со своей командой по национальной безопасности во вторник.

Если Трамп прикажет нанести удары, они, вероятно, будут направлены на элементы режима, вовлеченные во внутреннюю безопасность, которые считаются ответственными за подавление протестов

- говорится в статье.

Отмечается, что некоторые должностные лица администрации считают, что удары могут быть контрпродуктивными, но сам Трамп, "похоже, склоняется к тому, чтобы приказать их нанести".

Напомним

По информации CNN, президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

Трамп ввел 25% пошлины для всех стран, торгующих с Ираном13.01.26, 01:04 • 3268 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Дональд Трамп
Тегеран
Иран