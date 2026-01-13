Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios

Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану, чтобы наказать режим за убийство протестующих, но он еще не принял окончательного решения и изучает иранские предложения по переговорам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, знакомого с вопросом, информирует УНН.

Издание указывает, что хотя Трамп угрожал иранскому режиму ударами, далеко не очевидно, изменят ли американские бомбы ситуацию в Тегеране. Ожидается, что Трамп обсудит варианты на встрече со своей командой по национальной безопасности во вторник.

Если Трамп прикажет нанести удары, они, вероятно, будут направлены на элементы режима, вовлеченные во внутреннюю безопасность, которые считаются ответственными за подавление протестов