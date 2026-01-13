Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios

Президент США Дональд Трамп схиляється до нанесення ударів по Ірану, щоб покарати режим за вбивство протестувальників, але він ще не прийняв остаточного рішення та вивчає іранські пропозиції щодо переговорів. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного чиновника Білого дому, обізнаного з питанням, інформує УНН.

Видання вказує, що хоча Трамп погрожував іранському режиму ударами, далеко не очевидно, чи американські бомби змінять ситуацію в Тегерані. Очікується, що Трамп обговорить варіанти на зустрічі зі своєю командою з національної безпеки у вівторок.

Якщо Трамп накаже завдати ударів, вони, ймовірно, будуть спрямовані на елементи режиму, залучені до внутрішньої безпеки, які вважаються відповідальними за придушення протестів