Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп схиляється до нанесення ударів по Ірану за вбивство протестувальників. Він ще не прийняв остаточного рішення та вивчає іранські пропозиції щодо переговорів.
Президент США Дональд Трамп схиляється до нанесення ударів по Ірану, щоб покарати режим за вбивство протестувальників, але він ще не прийняв остаточного рішення та вивчає іранські пропозиції щодо переговорів. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного чиновника Білого дому, обізнаного з питанням, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що хоча Трамп погрожував іранському режиму ударами, далеко не очевидно, чи американські бомби змінять ситуацію в Тегерані. Очікується, що Трамп обговорить варіанти на зустрічі зі своєю командою з національної безпеки у вівторок.
Якщо Трамп накаже завдати ударів, вони, ймовірно, будуть спрямовані на елементи режиму, залучені до внутрішньої безпеки, які вважаються відповідальними за придушення протестів
Зазначається, що деякі посадовці адміністрації вважають, що удари можуть бути контрпродуктивними, але сам Трамп, "схоже, схиляється до того, щоб наказати їх завдати".
Нагадаємо
За інформацією CNN, президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.
