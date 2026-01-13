Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios

$43.080.09
12 січня, 19:13 • 14604 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 25241 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 19013 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 20428 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 32128 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 18683 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 20215 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 42514 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 38764 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30234 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Публікації
Ексклюзиви
2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - ООН12 січня, 20:40 • 4818 перегляди
"Можливі точкові випадки": у ЦПД прокоментували інформацію про "масове закриття" супермаркетів у Києві12 січня, 21:21 • 11134 перегляди
Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33 • 4264 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами23:25 • 7434 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла00:39 • 10771 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 32130 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 36028 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 42514 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 39038 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 43522 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ніколас Мадуро
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Венесуела
Іран
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 34723 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 30301 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 36029 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 38113 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 94185 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Times
Truth Social

Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент США Дональд Трамп схиляється до нанесення ударів по Ірану за вбивство протестувальників. Він ще не прийняв остаточного рішення та вивчає іранські пропозиції щодо переговорів.

Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios

Президент США Дональд Трамп схиляється до нанесення ударів по Ірану, щоб покарати режим за вбивство протестувальників, але він ще не прийняв остаточного рішення та вивчає іранські пропозиції щодо переговорів. Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного чиновника Білого дому, обізнаного з питанням, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що хоча Трамп погрожував іранському режиму ударами, далеко не очевидно, чи американські бомби змінять ситуацію в Тегерані. Очікується, що Трамп обговорить варіанти на зустрічі зі своєю командою з національної безпеки у вівторок.

Якщо Трамп накаже завдати ударів, вони, ймовірно, будуть спрямовані на елементи режиму, залучені до внутрішньої безпеки, які вважаються відповідальними за придушення протестів

- йдеться у статті.

Зазначається, що деякі посадовці адміністрації вважають, що удари можуть бути контрпродуктивними, але сам Трамп, "схоже, схиляється до того, щоб наказати їх завдати".

Нагадаємо

За інформацією CNN, президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном13.01.26, 01:04 • 3276 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Дональд Трамп
Тегеран
Іран