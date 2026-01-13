$43.080.09
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі побоювань щодо перебоїв у поставках з Ірану

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI зросли у вівторок. Це відбувається на тлі посилення протестів в Ірані та можливого втручання США, що переважує перспективи збільшення поставок нафти з Венесуели.

Ціни на нафту продовжують зростати на тлі побоювань щодо перебоїв у поставках з Ірану

Ціни на нафту у вівторок продовжили зростання, на тлі того, як побоювання з приводу Ірану і потенційних перебоїв у постачаннях переважили перспективу збільшення поставок нафти з Венесуели, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 22 центи, або на 0,3%, до 64,09 долара за барель до 04:30 GMT (06:30 за Києвом), наблизившись до двомісячного максимуму, досягнутого на попередній сесії. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 23 центи, або на 0,4%, до 59,73 доларів.

"Зростання цін відбувається на тлі посилення протестів в Ірані, що підвищує ймовірність деякої форми втручання з боку США", - заявили у вівторок стратеги ING щодо сировинних товарів.

Іран, один із найбільших виробників нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), зіткнувся з найбільшими за останні роки антиурядовими демонстраціями, що викликало попередження президента США Дональда Трампа про можливе військове втручання у зв'язку зі смертоносним насильством щодо протестувальників.

Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13.01.26, 07:14 • 1826 переглядiв

Очікується, що у вівторок Трамп зустрінеться зі старшими радниками, щоб обговорити варіанти дій щодо Ірану, повідомив агентству Reuters американський урядовець.

У понеділок президент США заявив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, обкладатиметься митом обсягом 25% на всі операції, які здійснюються зі Сполученими Штатами. Іран експортує більшу частину своєї нафти до Китаю.

"Оскільки США і Китай досягли торгового перемир'я, ми сумніваємося, чи США захочуть знову розгойдувати човен, вводячи додаткові мита на Китай", - заявили стратеги ING.

Політичні події мають значення для нафтових ринків, оскільки Іран є великим виробником під санкціями, і будь-яка ескалація може порушити постачання або додати геополітичну премію за ризик.

"На наш погляд, заворушення в Ірані додали близько 3-4 доларів за барель геополітичної премії до цін на нафту", - ідеться в записці Barclays.

Ринки також стурбовані можливим збільшенням пропозиції нафти на ринку у зв'язку з очікуваним поновленням експорту з Венесуели. Після повалення президента Ніколаса Мадуро Трамп заявив минулого тижня, що уряд у Каракасі готовий передати США до 50 мільйонів барелів нафти, яка підпадає під західні санкції.

Трамп: Венесуела передасть США 30-50 мільйонів барелів нафти07.01.26, 11:13 • 5289 переглядiв

Глобальні нафтоторговельні компанії стали одними з перших переможців у гонці за контроль над потоками венесуельської нафти, випередивши американські енергетичні гіганти.

В інших країнах геополітична напруженість загострилася після того, як російські війська провели атаки на два з найбільших міст України рано-вранці у вівторок, повідомили українські офіційні особи, пише видання.

У Сполучених Штатах адміністрація Трампа відновила критику Федеральної резервної системи, підкресливши побоювання ринків щодо незалежності центрального банку та посиливши невизначеність щодо майбутніх економічних умов та попиту на нафту, вказує видання.

Goldman прогнозує зниження цін на нафту у 2026 році через зростання пропозиції12.01.26, 13:37 • 3806 переглядiв

Юлія Шрамко

