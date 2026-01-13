Ціни на нафту продовжують зростати на тлі побоювань щодо перебоїв у поставках з Ірану

Ціни на нафту у вівторок продовжили зростання, на тлі того, як побоювання з приводу Ірану і потенційних перебоїв у постачаннях переважили перспективу збільшення поставок нафти з Венесуели, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 22 центи, або на 0,3%, до 64,09 долара за барель до 04:30 GMT (06:30 за Києвом), наблизившись до двомісячного максимуму, досягнутого на попередній сесії. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 23 центи, або на 0,4%, до 59,73 доларів.

"Зростання цін відбувається на тлі посилення протестів в Ірані, що підвищує ймовірність деякої форми втручання з боку США", - заявили у вівторок стратеги ING щодо сировинних товарів.

Іран, один із найбільших виробників нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), зіткнувся з найбільшими за останні роки антиурядовими демонстраціями, що викликало попередження президента США Дональда Трампа про можливе військове втручання у зв'язку зі смертоносним насильством щодо протестувальників.

Очікується, що у вівторок Трамп зустрінеться зі старшими радниками, щоб обговорити варіанти дій щодо Ірану, повідомив агентству Reuters американський урядовець.

У понеділок президент США заявив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, обкладатиметься митом обсягом 25% на всі операції, які здійснюються зі Сполученими Штатами. Іран експортує більшу частину своєї нафти до Китаю.

"Оскільки США і Китай досягли торгового перемир'я, ми сумніваємося, чи США захочуть знову розгойдувати човен, вводячи додаткові мита на Китай", - заявили стратеги ING.

Політичні події мають значення для нафтових ринків, оскільки Іран є великим виробником під санкціями, і будь-яка ескалація може порушити постачання або додати геополітичну премію за ризик.

"На наш погляд, заворушення в Ірані додали близько 3-4 доларів за барель геополітичної премії до цін на нафту", - ідеться в записці Barclays.

Ринки також стурбовані можливим збільшенням пропозиції нафти на ринку у зв'язку з очікуваним поновленням експорту з Венесуели. Після повалення президента Ніколаса Мадуро Трамп заявив минулого тижня, що уряд у Каракасі готовий передати США до 50 мільйонів барелів нафти, яка підпадає під західні санкції.

Глобальні нафтоторговельні компанії стали одними з перших переможців у гонці за контроль над потоками венесуельської нафти, випередивши американські енергетичні гіганти.

В інших країнах геополітична напруженість загострилася після того, як російські війська провели атаки на два з найбільших міст України рано-вранці у вівторок, повідомили українські офіційні особи, пише видання.

У Сполучених Штатах адміністрація Трампа відновила критику Федеральної резервної системи, підкресливши побоювання ринків щодо незалежності центрального банку та посиливши невизначеність щодо майбутніх економічних умов та попиту на нафту, вказує видання.

