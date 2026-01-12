$43.080.09
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 11822 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
08:44 • 19962 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 17601 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 21573 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 31727 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 38493 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 34319 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32030 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
11 січня, 09:33 • 62859 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 09:33 • 62870 перегляди
Goldman прогнозує зниження цін на нафту у 2026 році через зростання пропозиції

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Goldman Sachs прогнозує поступове зниження цін на нафту у 2026 році через зростання пропозиції. Банк очікує, що ціни досягнуть мінімумів $54/$50 за барель Brent/WTI у IV кварталі.

Goldman прогнозує зниження цін на нафту у 2026 році через зростання пропозиції

Ціни на нафту, ймовірно, поступово знижуватимуться цього року, оскільки хвиля зростання пропозиції сформує профіцит на ринку. Водночас геополітичні ризики, пов'язані з Росією, Венесуелою та Іраном, і надалі підживлюватимуть волатильність. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Goldman Sachs, пише УНН.

Деталі

Інвестбанк зберіг прогноз середніх цін на 2026 рік на рівні $56/$52 за барель для Brent/WTI і очікує, що наприкінці року котирування досягнуть мінімумів $54/$50 у IV кварталі, коли зростатимуть запаси в країнах ОЕСР.

"Зростання світових запасів нафти та наш прогноз профіциту 2,3 млн барелів на добу у 2026 році свідчать, що для ребалансування ринку, ймовірно, знадобляться нижчі ціни на нафту у 2026 році — аби сповільнити зростання видобутку поза ОПЕК і підтримати стійке зростання попиту — за відсутності значних збоїв постачання або скорочень видобутку ОПЕК", — зазначили в Goldman Sachs.

Минулого року обидва бенчмарки показали найгірший річний результат із 2020-го — падіння майже на 20%.

Трамп заявив що Куба більше не отримає нафти чи фінансової підтримки від Венесуели11.01.26, 15:40 • 7152 перегляди

Аналітики банку додали, що зосередженість політиків США на високій пропозиції енергоносіїв і відносно низьких цінах на нафту стримуватиме стале зростання котирувань напередодні проміжних виборів (midterms).

За прогнозом Goldman, ціни мають поступово почати відновлюватися у 2027 році, коли ринок знову перейде до дефіциту через уповільнення видобутку поза ОПЕК і збереження впевненого зростання попиту.

Інвестбанк очікує, що Brent/WTI у 2027 році в середньому становитимуть $58/$54, що на $5 нижче за попередню оцінку. Причина — підвищення прогнозів пропозиції у 2027-му в США, Венесуелі та Росії відповідно на 0,3; 0,4; 0,5 млн барелів на добу.

Нафта дорожчає на тлі протестів в Ірані та нових указів Трампа щодо Венесуели12.01.26, 05:11 • 3784 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Вибори в США
Тренд
ОПЕК
Reuters
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Іран