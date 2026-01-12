$43.080.09
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Goldman прогнозирует снижение цен на нефть в 2026 году из-за роста предложения

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Goldman Sachs прогнозирует постепенное снижение цен на нефть в 2026 году из-за роста предложения. Банк ожидает, что цены достигнут минимумов $54/$50 за баррель Brent/WTI в IV квартале.

Goldman прогнозирует снижение цен на нефть в 2026 году из-за роста предложения

Цены на нефть, вероятно, будут постепенно снижаться в этом году, поскольку волна роста предложения сформирует профицит на рынке. В то же время геополитические риски, связанные с Россией, Венесуэлой и Ираном, будут и впредь подпитывать волатильность. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Goldman Sachs, пишет УНН.

Детали

Инвестбанк сохранил прогноз средних цен на 2026 год на уровне $56/$52 за баррель для Brent/WTI и ожидает, что в конце года котировки достигнут минимумов $54/$50 в IV квартале, когда будут расти запасы в странах ОЭСР.

"Рост мировых запасов нефти и наш прогноз профицита 2,3 млн баррелей в сутки в 2026 году свидетельствуют, что для ребалансировки рынка, вероятно, понадобятся более низкие цены на нефть в 2026 году — чтобы замедлить рост добычи вне ОПЕК и поддержать устойчивый рост спроса — при отсутствии значительных сбоев поставок или сокращений добычи ОПЕК", — отметили в Goldman Sachs.

В прошлом году оба бенчмарка показали худший годовой результат с 2020-го — падение почти на 20%.

Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти или финансовой поддержки от Венесуэлы11.01.26, 15:40 • 7152 просмотра

Аналитики банка добавили, что сосредоточенность политиков США на высоком предложении энергоносителей и относительно низких ценах на нефть будет сдерживать устойчивый рост котировок в преддверии промежуточных выборов (midterms).

По прогнозу Goldman, цены должны постепенно начать восстанавливаться в 2027 году, когда рынок снова перейдет к дефициту из-за замедления добычи вне ОПЕК и сохранения уверенного роста спроса.

Инвестбанк ожидает, что Brent/WTI в 2027 году в среднем составят $58/$54, что на $5 ниже предыдущей оценки. Причина — повышение прогнозов предложения в 2027-м в США, Венесуэле и России соответственно на 0,3; 0,4; 0,5 млн баррелей в сутки.

Нефть дорожает на фоне протестов в Иране и новых указов Трампа по Венесуэле12.01.26, 05:11 • 3782 просмотра

Ольга Розгон

