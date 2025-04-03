Пошлины Трампа ударили по Европе и Китаю сильнее, чем ожидалось - аналитики

Последний раунд американских пошлин ударил по Европе и Китаю сильнее, чем ожидалось. При этом аналитики финансового конгломерата Barclays предупреждают, что масштаб пошлин и продолжающаяся политическая неопределенность могут заметно увеличить риск рецессии, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

По словам стратегов, возглавляемых Эммануэлем Кау, объявленные пошлины были "более ястребиными, чем ожидалось", особенно для европейского и китайского экспорта.

Президент Еврокомиссии отреагировала на пошлины США: Европа готова к защите своих интересов, но и открыта к диалогу

США ввели средние пошлины на товары из ЕС на уровне 20%. Это вдвое больше, чем изначально предполагали экономисты Barclays, а совокупные пошлины на китайский экспорт могут достичь 54%.

Китай обещает ответ на "запугивающие" пошлины Трампа

Barclays отмечает, что хотя некоторые товарные исключения и намеки на потенциальные переговоры дают проблеск надежды, "высокие пошлины и длительная неопределенность повышают риск рецессии".

Министр финансов США призвал не отвечать на новые пошлины Трампа: говорит, "подождем и посмотрим" на переговорах

Такая эскалация может ухудшить глобальные перспективы, на фоне того, как прогнозы роста сейчас сталкиваются с усилением негативных тенденций, указывает издание.

Новая торговая среда также, как указано, создает риски для корпоративных прибылей. Barclays уже прогнозировал рост европейской прибыли на акцию (EPS) на 2025 год лишь на 4%, что ниже консенсус-прогноза в 6%, и теперь видит дальнейшее снижение.

"Пошлины на уровне около 20% будут средне-высоким однозначным тормозом для роста прибыли на акцию", - отмечают аналитики.

Кроме того, прибыль за 2025 год может оказаться нулевой или слегка отрицательной, прежде чем восстановиться в 2026 году, отмечает издание По мнению стратегов, акции частично подешевели из-за опасений, связанных с пошлинами, но "в меньшей степени" из-за рисков рецессии.

Между тем индекс S&P 500, как сообщается, снизился на 8% от своего пика, что свидетельствует о том, что около 25% рецессии уже заложено в цену, но Euro Stoxx 50 все еще растет на 8% с начала года. Это означает, что европейский индекс "может иметь больше шансов наверстать упущенное, если рецессия станет реальностью", отмечают Кау и его команда.

США вводят новые пошлины: Apple может поднять цены на свою продукцию - NYT

"В среднесрочной перспективе мы считаем, что стимулирование фискальной политики Германии должно обеспечить положительную компенсацию и помочь Европе пережить тарифный шторм, в то время как более агрессивные сокращения ЕЦБ также могут приблизиться", - добавили они.

Германия ослабляет "долговой тормоз" для вливаний в оборону и инфраструктуру: президент подписал закон

Секторы с высокой зависимостью от мировой торговли и Китая, такие как автомобилестроение и предметы роскоши, уже резко снизили свои показатели, в то время как защитные секторы, такие как телекоммуникации, коммунальные услуги и REIT, показали лучшие результаты.

Банки пока лидируют в 2025 году, но Barclays предупреждает, что растущие опасения рецессии и ожидания снижения ставок могут спровоцировать фиксацию прибыли в этом секторе.

Дополнение

Первый вице-премьер-министр - министерша экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что США ввели 10% пошлины для Украины. По ее словам, это не является критическим. Наше государство уже работает над тем, чтобы условия были лучше.