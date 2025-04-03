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Мита Трампа вдарили по Європі і Китаю сильніше, ніж очікувалося - аналітики

Київ • УНН

 • 9346 перегляди

Аналітики Barclays попереджають, що нові мита США, особливо для Європи та Китаю, можуть призвести до рецесії. Високі мита та невизначеність створюють ризики для прибутків компаній.

Мита Трампа вдарили по Європі і Китаю сильніше, ніж очікувалося - аналітики

Останній раунд американських мит вдарив по Європі та Китаю сильніше, ніж очікувалося. При цьому аналітики фінансового конгломерату Barclays попереджають, що масштаб мит і триваюча політична невизначеність можуть помітно збільшити ризик рецесії, пише УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

За словами стратегів, очолюваних Еммануелем Кау, оголошені мита були "більш яструбиними, ніж очікувалося", особливо для європейського та китайського експорту.

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США запровадили середні мита на товари з ЄС на рівні 20%. Це вдвічі більше, ніж спочатку припускали економісти Barclays, а сукупні мита на китайський експорт можуть сягнути 54%.

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Barclays зазначає, що хоча деякі товарні винятки і натяки на потенційні переговори дають проблиск надії, "високі мита і тривала невизначеність підвищують ризик рецесії".

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Така ескалація може погіршити глобальні перспективи, на тлі того, як прогнози зростання зараз стикаються з посиленням негативних тенденцій, вказує видання.

Нове торговельне середовище також, як вказано, створює ризики для корпоративних прибутків. Barclays уже прогнозував зростання європейського прибутку на акцію (EPS) на 2025 рік лише на 4%, що нижче консенсус-прогнозу в 6%, і тепер бачить подальше зниження.

"Мита на рівні близько 20% будуть середньо-високим однозначним гальмом для зростання прибутку на акцію", - зазначають аналітики.

Понад те, прибуток за 2025 рік може виявитися нульовим або злегка від'ємним, перш ніж відновитися у 2026 році, зазначає видання На думку стратегів, акції частково подешевшали через занепокоєння, пов'язані з митами, але "в меншій мірі" через ризики рецесії.

Тим часом індекс S&P 500, як повідомляється, знизився на 8% від свого піку, що свідчить про те, що близько 25% рецесії вже закладено в ціну, але Euro Stoxx 50 все ще зростає на 8% з початку року. Це означає, що європейський індекс "може мати більше шансів надолужити втрачене, якщо рецесія стане реальністю", зазначають Кау та його команда.

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"У середньостроковій перспективі ми вважаємо, що стимулювання фіскальної політики Німеччини повинно забезпечити позитивну компенсацію і допомогти Європі пережити тарифний шторм, у той час як більш агресивні скорочення ЄЦБ також можуть наблизитися", - додали вони.

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Сектори з високою залежністю від світової торгівлі та Китаю, такі як автомобілебудування та предмети розкоші, уже різко знизили свої показники, у той час як захисні сектори, такі як телекомунікації, комунальні послуги та REIT, показали кращі результати.

Банки поки що лідирують у 2025 році, але Barclays попереджає, що зростаючі побоювання рецесії та очікування зниження ставок можуть спровокувати фіксацію прибутку в цьому секторі.

Доповнення

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що США запровадили 10% мита для України. За її словами, це не є критичним. Наша держава вже працює над тим, щоб умови були кращі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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