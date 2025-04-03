Мита Трампа вдарили по Європі і Китаю сильніше, ніж очікувалося - аналітики

Останній раунд американських мит вдарив по Європі та Китаю сильніше, ніж очікувалося. При цьому аналітики фінансового конгломерату Barclays попереджають, що масштаб мит і триваюча політична невизначеність можуть помітно збільшити ризик рецесії, пише УНН з посиланням на Investing.com.

Деталі

За словами стратегів, очолюваних Еммануелем Кау, оголошені мита були "більш яструбиними, ніж очікувалося", особливо для європейського та китайського експорту.

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США запровадили середні мита на товари з ЄС на рівні 20%. Це вдвічі більше, ніж спочатку припускали економісти Barclays, а сукупні мита на китайський експорт можуть сягнути 54%.

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Barclays зазначає, що хоча деякі товарні винятки і натяки на потенційні переговори дають проблиск надії, "високі мита і тривала невизначеність підвищують ризик рецесії".

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Така ескалація може погіршити глобальні перспективи, на тлі того, як прогнози зростання зараз стикаються з посиленням негативних тенденцій, вказує видання.

Нове торговельне середовище також, як вказано, створює ризики для корпоративних прибутків. Barclays уже прогнозував зростання європейського прибутку на акцію (EPS) на 2025 рік лише на 4%, що нижче консенсус-прогнозу в 6%, і тепер бачить подальше зниження.

"Мита на рівні близько 20% будуть середньо-високим однозначним гальмом для зростання прибутку на акцію", - зазначають аналітики.

Понад те, прибуток за 2025 рік може виявитися нульовим або злегка від'ємним, перш ніж відновитися у 2026 році, зазначає видання На думку стратегів, акції частково подешевшали через занепокоєння, пов'язані з митами, але "в меншій мірі" через ризики рецесії.

Тим часом індекс S&P 500, як повідомляється, знизився на 8% від свого піку, що свідчить про те, що близько 25% рецесії вже закладено в ціну, але Euro Stoxx 50 все ще зростає на 8% з початку року. Це означає, що європейський індекс "може мати більше шансів надолужити втрачене, якщо рецесія стане реальністю", зазначають Кау та його команда.

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"У середньостроковій перспективі ми вважаємо, що стимулювання фіскальної політики Німеччини повинно забезпечити позитивну компенсацію і допомогти Європі пережити тарифний шторм, у той час як більш агресивні скорочення ЄЦБ також можуть наблизитися", - додали вони.

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Сектори з високою залежністю від світової торгівлі та Китаю, такі як автомобілебудування та предмети розкоші, уже різко знизили свої показники, у той час як захисні сектори, такі як телекомунікації, комунальні послуги та REIT, показали кращі результати.

Банки поки що лідирують у 2025 році, але Barclays попереджає, що зростаючі побоювання рецесії та очікування зниження ставок можуть спровокувати фіксацію прибутку в цьому секторі.

Доповнення

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що США запровадили 10% мита для України. За її словами, це не є критичним. Наша держава вже працює над тим, щоб умови були кращі.