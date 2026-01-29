General Motors бьет рекорды прибыльности и получает новые целевые прогнозы от Уолл-стрит

Фото: Bloomberg

Американский автогигант General Motors Co. продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты за четвертый квартал, что спровоцировало волну оптимизма среди ведущих аналитиков. На фоне стабильно высоких прибылей более десятка экспертов пересмотрели свои прогнозы по стоимости акций компании в сторону роста, сигнализируя рынку о значительном потенциале дальнейшего увеличения капитализации. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Компания не только превзошла ожидания по прибылям, но и представила амбициозный план развития на 2026 год. Стратегия предусматривает выкуп собственных акций на сумму до 6 миллиардов долларов и увеличение дивидендных выплат, что мгновенно отразилось на котировках: во вторник акции GM взлетели на 8,7%. В целом за последний год стоимость бумаг детройтского гиганта выросла на впечатляющие 70%, опережая ближайших конкурентов.

Наш общий вывод состоит в том, что этот прогноз подтверждает наше мнение о наличии у GM многих рычагов для стимулирования роста прибылей – отметил аналитик UBS Джозеф Спак.

Он повысил целевую цену акции до 102 долларов, присоединившись к таким учреждениям, как Citigroup и Barclays, которые также улучшили свои ожидания. В частности, в TD Cowen установили самый высокий на рынке ориентир – 122 доллара за акцию.

Эффективность в условиях неопределенности

Успех GM выглядит особенно заметным на фоне общих сложностей в автопроме, связанных с изменением регуляторных норм и угрозой введения новых тарифов. В то время как акции Ford за год выросли на 37%, а Tesla показала прирост менее чем на 9%, General Motors удалось продемонстрировать лучшую рыночную реакцию на финансовую отчетность за последнее десятилетие. Аналитики Wedbush отмечают, что компания "безупречно справилась" со сложной экономической средой.

Несмотря на существующие риски, такие как торговые переговоры между США и Южной Кореей или дефицит отдельных компонентов, эксперты Morgan Stanley и Piper Sandler призывают инвесторов продолжать удерживать активы GM. По их мнению, потенциал компании к генерации наличности остается слишком большим, чтобы его игнорировать, что делает акции автопроизводителя одним из наиболее привлекательных инструментов на фондовом рынке в текущем году.

