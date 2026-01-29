$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 2560 просмотра
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 11118 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 14712 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 13328 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 13407 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 16397 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 18661 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13791 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 25064 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24324 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
General Motors бьет рекорды прибыльности и получает новые целевые прогнозы от Уолл-стрит

Киев • УНН

 • 0 просмотра

General Motors Co. продемонстрировала впечатляющие финансовые результаты за четвертый квартал, что спровоцировало волну оптимизма среди ведущих аналитиков. Компания превзошла ожидания по прибыли и представила амбициозный план развития на 2026 год.

General Motors бьет рекорды прибыльности и получает новые целевые прогнозы от Уолл-стрит
Фото: Bloomberg

Американский автогигант General Motors Co. продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты за четвертый квартал, что спровоцировало волну оптимизма среди ведущих аналитиков. На фоне стабильно высоких прибылей более десятка экспертов пересмотрели свои прогнозы по стоимости акций компании в сторону роста, сигнализируя рынку о значительном потенциале дальнейшего увеличения капитализации. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Компания не только превзошла ожидания по прибылям, но и представила амбициозный план развития на 2026 год. Стратегия предусматривает выкуп собственных акций на сумму до 6 миллиардов долларов и увеличение дивидендных выплат, что мгновенно отразилось на котировках: во вторник акции GM взлетели на 8,7%. В целом за последний год стоимость бумаг детройтского гиганта выросла на впечатляющие 70%, опережая ближайших конкурентов.

Наш общий вывод состоит в том, что этот прогноз подтверждает наше мнение о наличии у GM многих рычагов для стимулирования роста прибылей

– отметил аналитик UBS Джозеф Спак.

Он повысил целевую цену акции до 102 долларов, присоединившись к таким учреждениям, как Citigroup и Barclays, которые также улучшили свои ожидания. В частности, в TD Cowen установили самый высокий на рынке ориентир – 122 доллара за акцию.

Эффективность в условиях неопределенности

Успех GM выглядит особенно заметным на фоне общих сложностей в автопроме, связанных с изменением регуляторных норм и угрозой введения новых тарифов. В то время как акции Ford за год выросли на 37%, а Tesla показала прирост менее чем на 9%, General Motors удалось продемонстрировать лучшую рыночную реакцию на финансовую отчетность за последнее десятилетие. Аналитики Wedbush отмечают, что компания "безупречно справилась" со сложной экономической средой.

Несмотря на существующие риски, такие как торговые переговоры между США и Южной Кореей или дефицит отдельных компонентов, эксперты Morgan Stanley и Piper Sandler призывают инвесторов продолжать удерживать активы GM. По их мнению, потенциал компании к генерации наличности остается слишком большим, чтобы его игнорировать, что делает акции автопроизводителя одним из наиболее привлекательных инструментов на фондовом рынке в текущем году. 

