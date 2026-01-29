General Motors б'є рекорди прибутковості та отримує нові цільові прогнози від Волл-стріт

Фото: Bloomberg

Американський автогігант General Motors Co. продемонстрував вражаючі фінансові результати за четвертий квартал, що спровокувало хвилю оптимізму серед провідних аналітиків. На тлі стабільно високих прибутків понад десяток експертів переглянули свої прогнози щодо вартості акцій компанії у бік зростання, сигналізуючи ринку про значний потенціал подальшого збільшення капіталізації. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія не лише перевершила очікування за прибутками, а й представила амбітний план розвитку на 2026 рік. Стратегія передбачає викуп власних акцій на суму до 6 мільярдів доларів та збільшення дивідендних виплат, що миттєво відобразилося на котируваннях: у вівторок акції GM злетіли на 8,7%. Загалом за останній рік вартість паперів детройтського гіганта зросла на вражаючі 70%, випереджаючи найближчих конкурентів.

Наш загальний висновок полягає в тому, що цей прогноз підтверджує нашу думку про наявність у GM багатьох важелів для стимулювання зростання прибутків – зазначив аналітик UBS Джозеф Спак.

Він підвищив цільову ціну акції до 102 доларів, приєднавшись до таких установ, як Citigroup та Barclays, які також покращили свої очікування. Зокрема, у TD Cowen встановили найвищий на ринку орієнтир – 122 долари за акцію.

Ефективність в умовах невизначеності

Успіх GM виглядає особливо помітним на тлі загальних складнощів в автопромі, пов’язаних зі зміною регуляторних норм та загрозою введення нових тарифів. У той час як акції Ford за рік зросли на 37%, а Tesla показала приріст менше ніж на 9%, General Motors вдалося продемонструвати найкращу ринкову реакцію на фінансову звітність за останнє десятиліття. Аналітики Wedbush наголошують, що компанія "бездоганно впоралася" зі складним економічним середовищем.

Попри існуючі ризики, такі як торговельні переговори між США та Південною Кореєю або дефіцит окремих компонентів, експерти Morgan Stanley та Piper Sandler закликають інвесторів продовжувати утримувати активи GM. На їхню думку, потенціал компанії до генерації готівки залишається надто великим, щоб його ігнорувати, що робить акції автовиробника одним із найбільш привабливих інструментів на фондовому ринку в поточному році.

