Бум ИИ меняет мировой рынок долгов: компании занимают триллионы долларов несмотря на высокие ставки

Технологические компании, инвестирующие в развитие искусственного интеллекта, меняют правила мирового долгового рынка. Несмотря на удорожание кредитования, они наращивают выпуск облигаций для финансирования дата-центров и закупки чипов. В 2026 году объем размещения корпоративных облигаций в США уже достиг 1,69 трлн долларов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По данным агентства, это примерно на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время средняя доходность облигаций выросла на 1,2 процентного пункта, достигнув 5,97%. Обычно более дорогие заимствования сдерживают компании, однако стремительное развитие ИИ нарушило эту закономерность.

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Технологические гиганты рассчитывают на значительные будущие доходы от искусственного интеллекта. В частности, OpenAI ожидает, что к концу года ее годовой доход может достичь как минимум 70 млрд долларов. В то же время инвесторы опасаются, что рынку будет сложно поглотить такое количество новых долговых обязательств.

По информации Bloomberg, SpaceX Илона Маска ведет переговоры о привлечении 40 млрд долларов для закупки чипов Nvidia. Тем временем Broadcom работает над финансированием ИИ-чипов для OpenAI и привлечением около 60 млрд долларов для проектов Anthropic и других компаний.

Ожидается, что капитальные расходы гиперскейлеров в следующем году составят около 1 трлн долларов, а это означает, что выпуск облигаций искусственного интеллекта не замедлится, несмотря на условия более высоких ставок