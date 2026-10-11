Бум ШІ змінює світовий ринок боргів: компанії позичають трильйони доларів попри високі ставки

Технологічні компанії, які інвестують у розвиток штучного інтелекту, змінюють правила світового боргового ринку. Попри подорожчання кредитування, вони нарощують випуск облігацій для фінансування дата-центрів та закупівлі чипів. У 2026 році обсяг розміщення корпоративних облігацій у США вже сягнув 1,69 трлн доларів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За даними агентства, це приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас середня дохідність облігацій зросла на 1,2 відсоткового пункту, досягнувши 5,97%. Зазвичай дорожчі запозичення стримують компанії, однак стрімкий розвиток ШІ порушив цю закономірність.

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Технологічні гіганти розраховують на значні майбутні прибутки від штучного інтелекту. Зокрема, OpenAI очікує, що до кінця року її річний дохід може досягти щонайменше 70 млрд доларів. Водночас інвестори побоюються, що ринку буде складно поглинути таку кількість нових боргових зобов'язань.

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За інформацією Bloomberg, SpaceX Ілона Маска веде переговори щодо залучення 40 млрд доларів для закупівлі чипів Nvidia. Тим часом Broadcom працює над фінансуванням ШІ-чипів для OpenAI та залученням близько 60 млрд доларів для проєктів Anthropic й інших компаній.

Очікується, що капітальні витрати гіперскейлерів наступного року складуть близько 1 трильйона доларів, а це означає, що випуск облігацій штучного інтелекту не сповільниться, незважаючи на умови вищих ставок – заявив представник Barclays Скотт Шульте.

Експерти попереджають, що масштабні запозичення технологічних компаній можуть підвищити вартість фінансування для інших підприємств. Зокрема, минулого тижня у США корпорації розмістили облігацій лише на 11,4 млрд доларів замість очікуваних 25-30 млрд, що свідчить про обережність традиційних позичальників.

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