Чоловік виграв трирічну суперечку щодо штрафу за паркування, скориставшись ChatGPT як адвокатом

Чоловік, якого оштрафували на 100 фунтів стерлінгів за те, що він недостатньо швидко оплатив паркування, після трьох років боротьби домігся скасування штрафу — за допомогою ChatGPT, який виступив у ролі його юриста. Про це повідомляє The Independent, пише УНН.

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У серпні 2023 року 45-річний Рафал Горал приїхав на узбережжя до міста Ньюкі в графстві Корнуолл. Він залишив автомобіль на платній парковці на Тауер-роуд і став у чергу до паркомата.

За словами чоловіка, пристрій не приймав оплату банківською карткою, тому йому довелося завантажити застосунок RingGo та створити обліковий запис. Через поганий мобільний зв’язок цей процес зайняв певний час.

Через два тижні Горал отримав штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів від компанії Smart Parking Limited. У повідомленні зазначалося, що він оплатив паркування через 16 хвилин після в’їзду на стоянку.

У вересні 2023 року чоловік оскаржив штраф, однак згодом отримав вимогу від колекторської компанії сплатити вже 170 фунтів стерлінгів. За його словами, протягом наступних років він отримував листи з вимогами оплати та попередженнями про можливий судовий розгляд.

У листопаді 2025 року з ним зв’язалася інша колекторська компанія. Згодом чоловікові повідомили, що справа може дійти до суду в жовтні 2026 року. На той момент сума штрафу зросла приблизно до 300 фунтів стерлінгів.

Як допоміг ChatGPT

Протягом усього процесу Горал завантажував до ChatGPT листи та електронні повідомлення, щоб отримувати поради щодо подальших дій і відповідей. За його словами, штучний інтелект також допоміг підготувати письмовий захист, який він надіслав до суду.

25 вересня, за кілька тижнів до запланованого судового розгляду, чоловік отримав електронного листа з повідомленням, що справу закрито, а штраф скасовано.

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Горал розповів, що неодноразово звертався й до консультаційної служби Citizens Advice, однак допомога штучного інтелекту виявилася для нього кориснішою.

"Від початку й до кінця, щоразу, коли я отримував листа, я запитував у ChatGPT, що робити. Він підказував, що відповідати, куди звертатися, і все інше", — зазначив чоловік.

Він також наголосив, що справа для нього була не стільки про гроші, скільки про принцип.

"Якщо ви знаєте, що маєте рацію, то не повинні платити їм жодних грошей", — сказав Горал.

За його словами, він був готовий відстоювати свою позицію в суді до кінця, але зрештою зміг домогтися скасування штрафу без судового розгляду.

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