Полное солнечное затмение, которое бывает раз в 400 лет, увидели в Европе

Миллионы людей в Великобритании и Европе наблюдали одно из самых редких солнечных затмений последних десятилетий, которое стало крупнейшим для Британии с 1999 года. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

В Великобритании затмение было частичным: Луна закрыла более 90% Солнца, а в Корнуолле этот показатель достиг 95%. Пик явления пришёлся на вечер 12 августа.

Полное затмение могли увидеть жители отдельных районов Испании, а также Гренландии и Исландии.

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Примерно в 20:30 по местному времени в Испании Солнце, Луна и Земля оказались на одной линии, из-за чего дневное небо на короткое время погрузилось во тьму.

В городах и на популярных смотровых площадках Европы собрались большие толпы. Люди наблюдали за явлением через специальные очки, а в местах с полным затмением могли увидеть солнечную корону и протуберанцы.

Все аплодировали и делились восторгом от увиденного. Нет слов, чтобы описать эти чувства. Вселенная удивительна