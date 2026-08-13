Полное солнечное затмение, которое бывает раз в 400 лет, увидели в Европе
Киев • УНН
Миллионы людей в Британии и Европе наблюдали редкое солнечное затмение, ставшее самым масштабным для Британии с 1999 года. Полное затмение можно было наблюдать в Испании, Гренландии и Исландии, оно длилось менее двух минут.
Миллионы людей в Великобритании и Европе наблюдали одно из самых редких солнечных затмений последних десятилетий, которое стало крупнейшим для Британии с 1999 года. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
В Великобритании затмение было частичным: Луна закрыла более 90% Солнца, а в Корнуолле этот показатель достиг 95%. Пик явления пришёлся на вечер 12 августа.
Полное затмение могли увидеть жители отдельных районов Испании, а также Гренландии и Исландии.
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Примерно в 20:30 по местному времени в Испании Солнце, Луна и Земля оказались на одной линии, из-за чего дневное небо на короткое время погрузилось во тьму.
Полное затмение длилось менее двух минут
В городах и на популярных смотровых площадках Европы собрались большие толпы. Люди наблюдали за явлением через специальные очки, а в местах с полным затмением могли увидеть солнечную корону и протуберанцы.
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Полное солнечное затмение происходит примерно раз в 18 месяцев в разных точках Земли, но в одном конкретном месте такое явление случается в среднем лишь раз в 400 лет.
Для Великобритании следующее полное солнечное затмение ожидается лишь в 2090 году. До этого страна сможет наблюдать частичное затмение в 2027 году, когда Луна закроет примерно 45% Солнца в отдельных регионах.
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