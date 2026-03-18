Intercity Харків - Київ змінив маршрут - що треба знати пасажирам

Через бойові дії курсування поїзда Intercity №723 сполученням "Харків - Київ" тимчасово обмежили від станції Полтава-Південна. Пасажирам, які вирушають із Харкова, запропонували альтернативну схему доїзду з пересадкою у Полтаві. Про повідомила представниця УЗ у коментарі медіа "Думці", пише УНН.

Деталі

Для початку подорожі зі станції Харків пасажирам необхідно сісти на поїзд №223 Харків - Полтава о 13:50 та показати провіднику квиток на поїзд Intercity №723 Харків - Київ.

Квиток на рейс №723 залишається чинним протягом усього маршруту, тому обмін або переоформлення не потрібні.

Після прибуття на станцію Полтава-Південна пасажирам потрібно пересісти на свій рейс Intercity №723 Полтава - Київ для того, щоб продовжити подорож.

В "Укрзалізниці" запевняють: поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію і допоможуть зорієнтуватися під час пересадки.

Медіа зазначає, що як компенсацію пасажирам в офіційному додатку УЗ уже нарахували 1000 бонусних "обіймашок", які можна використати в пропозиціях партнерів програми лояльності "Залізні пропозиції".

УНН звернувся до пресслужби національного залізничного перевізника. Там сказали дочекатися позиції УЗ, опублікованої в офіційних джерелах комунікації.

Зауважимо, що останнім часом потяги на ділянці Київ- Харків через безпекові ризики курсують з затримками. Так, 17 березня поїзд затримався на понад три години через ризик дронової атаки зс рф.

Нагадаємо

