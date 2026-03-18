Intercity Харків - Київ змінив маршрут - що треба знати пасажирам

$43.950.1350.640.06
ukenru
09:39 • 3132 перегляди
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
09:19 • 8326 перегляди
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
07:35 • 14611 перегляди
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 23580 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 37979 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 37329 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 43716 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 37781 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
17 березня, 14:51 • 28805 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 23609 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США готуються послабити санкції проти Венесуели через нафтову кризу18 березня, 00:50 • 7116 перегляди
Трампа тисне на медіа через висвітлення війни і погрожує санкціями за "неправильні" новини18 березня, 01:30 • 16503 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto06:05 • 25321 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський06:46 • 11244 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto07:06 • 9756 перегляди
Публікації
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto06:05 • 25424 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 45625 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 63074 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 60320 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 74632 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ігор Терехов
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Харків
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 21047 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 26272 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 31532 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 63074 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 36651 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Dassault Rafale
Eurofighter Typhoon
Saab JAS 39 Gripen

Intercity Харків - Київ змінив маршрут - що треба знати пасажирам

Київ • УНН

 • 2118 перегляди

Маршрут №723 тепер курсує від станції Полтава-Південна. Пасажирам із Харкова пропонують доїзд спецпоїздом із пересадкою та нараховують бонусні бали.

Через бойові дії курсування поїзда Intercity №723 сполученням "Харків - Київ" тимчасово обмежили від станції Полтава-Південна. Пасажирам, які вирушають із Харкова, запропонували альтернативну схему доїзду з пересадкою у Полтаві. Про повідомила представниця УЗ у коментарі медіа "Думці", пише УНН.

Деталі

Для початку подорожі зі станції Харків пасажирам необхідно сісти на поїзд №223 Харків - Полтава о 13:50 та показати провіднику квиток на поїзд Intercity №723 Харків - Київ.

Квиток на рейс №723 залишається чинним протягом усього маршруту, тому обмін або переоформлення не потрібні.

Після прибуття на станцію Полтава-Південна пасажирам потрібно пересісти на свій рейс Intercity №723 Полтава - Київ для того, щоб продовжити подорож.

В "Укрзалізниці" запевняють:  поїзна бригада та працівники станції нададуть усю необхідну інформацію і допоможуть зорієнтуватися під час пересадки.

Медіа зазначає, що як компенсацію  пасажирам в офіційному додатку УЗ уже нарахували 1000 бонусних "обіймашок", які можна використати в пропозиціях партнерів програми лояльності "Залізні пропозиції".

УНН звернувся до пресслужби національного залізничного перевізника. Там сказали дочекатися позиції УЗ, опублікованої в офіційних джерелах комунікації.

Зауважимо, що останнім часом потяги на ділянці Київ- Харків через безпекові ризики курсують з затримками. Так, 17 березня поїзд затримався на понад три години через ризик дронової атаки зс рф.

Нагадаємо

Укрзалізниця оголосила про зміни у русі приміських поїздів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Обмеження почнуть діяти з 17 березня через безпекову ситуацію та регулярні обстріли в регіоні.

Олександра Василенко

