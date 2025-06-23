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Договір пожертви: як укласти та чим відрізняється від договору дарування

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Міністерство юстиції роз'яснило ключові відмінності між договорами дарування та пожертви. Пожертва має чітке цільове призначення та передбачає контроль за використанням, на відміну від безумовного дарування, що регулюється статтями Цивільного кодексу України.

Договір пожертви: як укласти та чим відрізняється від договору дарування

На відміну від договору дарування, договір пожертви має чітку мету й може передбачати контроль з боку пожертвувача. Закон вимагає дотримання певної форми та умов, а також надає сторонам визначені права. У Міністерстві юстиції пояснили різницю між договором пожертви та дарування, пише УНН.

Деталі

Як пояснили у Мін'юсті, пожертва - це прояв доброчинності, який водночас є юридичним актом, тому вимагає чіткого дотримання законодавчих норм. В українському законодавстві пожертва регулюється статтями Цивільного кодексу України (ЦК), зокрема ст. 729.

Що вважається пожертвою

За ст. 729 ЦК, пожертва - це дарування нерухомих та рухомих речей (зокрема грошей, цінних паперів) особам, визначеним у ст. 720 ЦК для досягнення наперед визначеної мети.

Хто може бути стороною договору

Відповідно до ст. 720 ЦК, у договорі пожертви можуть брати участь:

  • фізичні особи;
    • юридичні особи;
      • держава, територіальна громада.

        Батьки, опікуни чи усиновлювачі не можуть жертвувати майно своїх дітей або підопічних.

        Хто може укладати договір

        Договір пожертви може бути укладений представником пожертвувача за нотаріально посвідченим дорученням.

        Основні відмінності пожертви від дарування

        Цільове призначення

        • пожертва завжди має чітку мету, і одержувач зобов’язаний її дотримуватися;
          • дарування - це безумовна передача майна без вимог до використання.

            Момент укладення договору

            Пожертва є реальним договором і вважається укладеною з моменту фактичного прийняття.

            Дарування може бути:

            • реальним - з моменту передачі майна;
              • консенсуальним - з моменту досягнення домовленості про передачу в майбутньому.

                Права пожертвувача

                Згідно зі ст. 730 ЦК, пожертвувач має право:

                • контролювати використання пожертви за призначенням;
                  • вимагати згоди на зміну мети використання пожертви;
                    • ініціювати розірвання договору, якщо пожертва використовується не за призначенням.

                      Форма договору

                      Форма договору залежить від типу майна.

                      Усна форма - для пожертви предметів особистого користування або побуту.

                      Письмова з нотаріальним посвідченням:

                      • для пожертви нерухомого майна;
                        • для пожертви валютних цінностей (на великі суми між фізособами).

                          Обов’язково письмова:

                          • якщо передача пожертви запланована в майбутньому;
                            • для речей особливої цінності.

                              Недотримання письмової форми робить договір недійсним.

                              Коли договір вважається укладеним

                              Договір пожертви набирає чинності з моменту прийняття пожертви одержувачем, тобто, коли той погоджується її отримати.

                              Благодійна пожертва

                              Окремий вид пожертви - благодійна, яка регулюється Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

                              Умови благодійної пожертви:

                              • може включати відкладальні або скасувальні обставини;
                                • може надаватися на конкурсних засадах.

                                  Благодійник має право:

                                  • контролювати цільове використання пожертви;
                                    • змінити бенефіціара, якщо цілі або умови порушуються.

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                                      Альона Уткіна

                                      Альона Уткіна

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                                      Brent Oil
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                                      Gold
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                                      Gas TTF
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