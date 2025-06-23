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Договор пожертвования: как заключить и чем отличается от договора дарения

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Министерство юстиции разъяснило ключевые отличия между договорами дарения и пожертвования. Пожертвование имеет чёткое целевое назначение и предусматривает контроль за использованием, в отличие от безусловного дарения, регулируемого статьями Гражданского кодекса Украины.

Договор пожертвования: как заключить и чем отличается от договора дарения

В отличие от договора дарения, договор пожертвования имеет четкую цель и может предусматривать контроль со стороны жертвователя. Закон требует соблюдения определенной формы и условий, а также предоставляет сторонам определенные права. В Министерстве юстиции объяснили разницу между договором пожертвования и дарения, пишет УНН.

Детали

Как объяснили в Минюсте, пожертвование – это проявление благотворительности, которое одновременно является юридическим актом, поэтому требует четкого соблюдения законодательных норм. В украинском законодательстве пожертвование регулируется статьями Гражданского кодекса Украины (ГК), в частности ст. 729.

Что считается пожертвованием

Согласно ст. 729 ГК, пожертвование – это дарение недвижимых и движимых вещей (в частности денег, ценных бумаг) лицам, определенным в ст. 720 ГК для достижения заранее определенной цели.

Кто может быть стороной договора

В соответствии со ст. 720 ГК, в договоре пожертвования могут участвовать:

  • физические лица;
    • юридические лица;
      • государство, территориальная община.

        Родители, опекуны или усыновители не могут жертвовать имущество своих детей или подопечных.

        Кто может заключать договор

        Договор пожертвования может быть заключен представителем пожертвователя по нотариально удостоверенной доверенности.

        Основные отличия пожертвования от дарения

        Целевое назначение

        • пожертвование всегда имеет четкую цель, и получатель обязан ее придерживаться;
          • дарение – это безусловная передача имущества без требований к использованию.

            Момент заключения договора

            Пожертвование является реальным договором и считается заключенным с момента фактического принятия.

            Дарение может быть:

            • реальным – с момента передачи имущества;
              • консенсуальным – с момента достижения договоренности о передаче в будущем.

                Права жертвователя

                Согласно ст. 730 ГК, жертвователь имеет право:

                • контролировать использование пожертвования по назначению;
                  • требовать согласия на изменение цели использования пожертвования;
                    • инициировать расторжение договора, если пожертвование используется не по назначению.

                      Форма договора

                      Форма договора зависит от типа имущества.

                      Устная форма – для пожертвования предметов личного пользования или обихода.

                      Письменная с нотариальным удостоверением:

                      • для пожертвования недвижимого имущества;
                        • для пожертвования валютных ценностей (на крупные суммы между физлицами).

                          Обязательно письменная:

                          • если передача пожертвования запланирована в будущем;
                            • для вещей особой ценности.

                              Несоблюдение письменной формы делает договор недействительным.

                              Когда договор считается заключенным

                              Договор пожертвования вступает в силу с момента принятия пожертвования получателем, то есть, когда тот соглашается ее получить.

                              Благотворительное пожертвование

                              Отдельный вид пожертвования – благотворительное, которое регулируется Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".

                              Условия благотворительного пожертвования:

                              • может включать отлагательные или отменительные обстоятельства;
                                • может предоставляться на конкурсной основе.

                                  Благотворитель имеет право:

                                  • контролировать целевое использование пожертвования;
                                    • изменить бенефициара, если цели или условия нарушаются.

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                                      Алена Уткина

                                      Алена Уткина

                                      Общество
                                      Украина
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                                      Gas TTF
                                      $
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