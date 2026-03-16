Доверенности, завещания и распоряжения военных теперь можно оформить без нотариуса

Военные могут удостоверять доверенности, завещания и распоряжения через командиров без нотариуса, и документы будут иметь полную юридическую силу. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.

В условиях интенсивных боевых действий и ограниченного доступа к гражданской инфраструктуре государство обеспечило военнослужащих механизмом прямой реализации юридических прав. Командиры воинских частей наделены полномочиями удостоверять документы, имеющие полную юридическую силу нотариально удостоверенных актов - говорится в сообщении.

Министерство обороны Украины рассказало, почему военным стоит удостоверить некоторые документы без нотариуса уже сейчас, какие именно документы может удостоверить командир и как это происходит.

Почему это стоит сделать сейчас

В условиях ведения боевых действий военнослужащие часто не имеют физической возможности посетить нотариуса. Полномочия командира устраняют этот барьер: защитник может прямо на месте службы (без поездок, очередей и госпошлины) оформить документы с полной юридической силой.

Доверенность обеспечит родным возможность действовать от имени защитника в учреждениях и банках. Завещание и распоряжение на случай гибели гарантируют, что имущество и выплаты получат именно те, кого защитник сам определил, а не те, кого определяет закон в порядке очередности. Распоряжение на случай плена позволяет определить направление денежного обеспечения — например, полностью направив деньги тому, кто остался дома и нуждается в поддержке.

Все удостоверенные командиром документы имеют полную юридическую силу нотариально удостоверенных. Их можно в любой момент отменить или обновить — путем подачи нового документа тому же командиру или нотариусу.

Какие документы может удостоверить командир

Перечень документов, которые может бесплатно удостоверить командир

Доверенность. Документ уполномочивает другое лицо действовать от имени военнослужащего: получать выплаты, представлять интересы в государственных органах, распоряжаться банковскими счетами и т.д. Единственное ограничение: доверенность, удостоверенная командиром, не может касаться распоряжения недвижимым имуществом, ценными бумагами или корпоративными правами — эти действия требуют нотариуса. Завещание. То есть, распоряжение имуществом на случай смерти. Удостоверенное командиром завещание имеет полную юридическую силу нотариально удостоверенного. Его можно отменить или заменить новым в любой момент. Личное распоряжение на случай гибели. Определяет, кому и в какой доле выплатить единовременную денежную помощь. Без этого документа распределение происходит по общим нормам закона о наследстве и может не совпадать с волей защитника. Распоряжение на случай плена или исчезновения без вести. Это новый инструмент, введенный в 2025 году. Без такого распоряжения денежное обеспечение выплачивается родным первой очереди (жена/муж, дети, родители), но только в пределах 50% от начисленной суммы - остальное сохраняется за военнослужащим и выплачивается ему после возвращения. Личное распоряжение дает защитнику возможность самостоятельно определить, кто и в какой доле будет получать средства - вплоть до 100% на одно лицо по его выбору.

Как происходит удостоверение документов

Процедура начинается с обращения к непосредственному командиру или уполномоченному им должностному лицу. Перед удостоверением командир обязан разъяснить права и юридические последствия, убедиться в свободном волеизъявлении, проверить соответствие документа законодательству и, по желанию, помочь составить его проект. Подпись ставится в присутствии командира и свидетелей (обязательно в случае удостоверения завещания), после чего документ регистрируется в журнале.

Законодательством предусмотрено, что доверенности и завещания передаются в Министерство юстиции и в дальнейшем регистрируются соответственно в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре. Оригинал личного распоряжения приобщается к личному делу и передается на хранение в ТЦК и СП, а у военнослужащего остается копия документа с соответствующей отметкой.

Законодательная база и ее эволюция

Полномочия командира удостоверять документы – не изобретение военного времени. Эта норма была заложена еще в Гражданском кодексе Украины (статьи 245 и 1252) и конкретизирована постановлением Кабинета Министров № 419 1994 года: командир в местах, где нет нотариуса, всегда мог удостоверять завещания и доверенности для своих подчиненных и членов их семей. Ранее эта норма действовала с единственным территориальным ограничением — полномочия предоставлялись исключительно в тех локациях, где не было доступа к услугам гражданских нотариусов.

С началом полномасштабного вторжения государство последовательно устраняло это ограничение и расширяло перечень действий. Постановлением КМУ № 164 от 28 февраля 2022 года введен особый режим нотариата в условиях военного положения: командир получил право удостоверять доверенности независимо от места дислокации. Постановление КМУ № 719 от 24 июня 2022 года уточнило перечень действий и порядок регистрации удостоверенных документов.

Новейший пласт законодательства касается личных распоряжений. Законом № 3995-IX от 1 февраля 2025 года закреплено право каждого военнослужащего составить отдельное распоряжение на случай плена или исчезновения без вести – о распределении денежного обеспечения. Постановление КМУ № 550 от 14 мая 2024 года (с изменениями № 449 от 15 апреля 2025 года) утвердило порядок передачи этих документов и предоставило командирам полномочия удостоверять подписи на них.

