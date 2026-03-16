Доверенности, завещания и распоряжения военных теперь можно оформить без нотариуса
Киев • УНН
Командиры получили право удостоверять доверенности, завещания и распоряжения бойцов. Документы имеют полную юридическую силу и регистрируются в Минюсте.
Военные могут удостоверять доверенности, завещания и распоряжения через командиров без нотариуса, и документы будут иметь полную юридическую силу. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, пишет УНН.
В условиях интенсивных боевых действий и ограниченного доступа к гражданской инфраструктуре государство обеспечило военнослужащих механизмом прямой реализации юридических прав. Командиры воинских частей наделены полномочиями удостоверять документы, имеющие полную юридическую силу нотариально удостоверенных актов
Министерство обороны Украины рассказало, почему военным стоит удостоверить некоторые документы без нотариуса уже сейчас, какие именно документы может удостоверить командир и как это происходит.
Почему это стоит сделать сейчас
В условиях ведения боевых действий военнослужащие часто не имеют физической возможности посетить нотариуса. Полномочия командира устраняют этот барьер: защитник может прямо на месте службы (без поездок, очередей и госпошлины) оформить документы с полной юридической силой.
Доверенность обеспечит родным возможность действовать от имени защитника в учреждениях и банках. Завещание и распоряжение на случай гибели гарантируют, что имущество и выплаты получат именно те, кого защитник сам определил, а не те, кого определяет закон в порядке очередности. Распоряжение на случай плена позволяет определить направление денежного обеспечения — например, полностью направив деньги тому, кто остался дома и нуждается в поддержке.
Все удостоверенные командиром документы имеют полную юридическую силу нотариально удостоверенных. Их можно в любой момент отменить или обновить — путем подачи нового документа тому же командиру или нотариусу.
Какие документы может удостоверить командир
Перечень документов, которые может бесплатно удостоверить командир
- Доверенность. Документ уполномочивает другое лицо действовать от имени военнослужащего: получать выплаты, представлять интересы в государственных органах, распоряжаться банковскими счетами и т.д. Единственное ограничение: доверенность, удостоверенная командиром, не может касаться распоряжения недвижимым имуществом, ценными бумагами или корпоративными правами — эти действия требуют нотариуса.
- Завещание. То есть, распоряжение имуществом на случай смерти. Удостоверенное командиром завещание имеет полную юридическую силу нотариально удостоверенного. Его можно отменить или заменить новым в любой момент.
- Личное распоряжение на случай гибели. Определяет, кому и в какой доле выплатить единовременную денежную помощь. Без этого документа распределение происходит по общим нормам закона о наследстве и может не совпадать с волей защитника.
- Распоряжение на случай плена или исчезновения без вести. Это новый инструмент, введенный в 2025 году. Без такого распоряжения денежное обеспечение выплачивается родным первой очереди (жена/муж, дети, родители), но только в пределах 50% от начисленной суммы - остальное сохраняется за военнослужащим и выплачивается ему после возвращения. Личное распоряжение дает защитнику возможность самостоятельно определить, кто и в какой доле будет получать средства - вплоть до 100% на одно лицо по его выбору.
Как происходит удостоверение документов
Процедура начинается с обращения к непосредственному командиру или уполномоченному им должностному лицу. Перед удостоверением командир обязан разъяснить права и юридические последствия, убедиться в свободном волеизъявлении, проверить соответствие документа законодательству и, по желанию, помочь составить его проект. Подпись ставится в присутствии командира и свидетелей (обязательно в случае удостоверения завещания), после чего документ регистрируется в журнале.
Законодательством предусмотрено, что доверенности и завещания передаются в Министерство юстиции и в дальнейшем регистрируются соответственно в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре. Оригинал личного распоряжения приобщается к личному делу и передается на хранение в ТЦК и СП, а у военнослужащего остается копия документа с соответствующей отметкой.
Законодательная база и ее эволюция
Полномочия командира удостоверять документы – не изобретение военного времени. Эта норма была заложена еще в Гражданском кодексе Украины (статьи 245 и 1252) и конкретизирована постановлением Кабинета Министров № 419 1994 года: командир в местах, где нет нотариуса, всегда мог удостоверять завещания и доверенности для своих подчиненных и членов их семей. Ранее эта норма действовала с единственным территориальным ограничением — полномочия предоставлялись исключительно в тех локациях, где не было доступа к услугам гражданских нотариусов.
С началом полномасштабного вторжения государство последовательно устраняло это ограничение и расширяло перечень действий. Постановлением КМУ № 164 от 28 февраля 2022 года введен особый режим нотариата в условиях военного положения: командир получил право удостоверять доверенности независимо от места дислокации. Постановление КМУ № 719 от 24 июня 2022 года уточнило перечень действий и порядок регистрации удостоверенных документов.
Новейший пласт законодательства касается личных распоряжений. Законом № 3995-IX от 1 февраля 2025 года закреплено право каждого военнослужащего составить отдельное распоряжение на случай плена или исчезновения без вести – о распределении денежного обеспечения. Постановление КМУ № 550 от 14 мая 2024 года (с изменениями № 449 от 15 апреля 2025 года) утвердило порядок передачи этих документов и предоставило командирам полномочия удостоверять подписи на них.
