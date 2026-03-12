Военные после плена могут получить 100 000 гривен и 90 дней отпуска - Минобороны
Киев • УНН
Освобожденные из плена военные имеют право на единовременную выплату 100 тысяч гривен и дополнительный отпуск. Государство гарантирует лечение и статус УБД.
Украинские военнослужащие после возвращения из плена имеют право на ряд государственных выплат и социальных гарантий, в частности, единовременную помощь в 100 тысяч гривен и дополнительный отпуск продолжительностью 90 дней. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что государство предусмотрело комплексную поддержку для военных, переживших плен.
Среди государственных гарантий для военных после плена - единовременная выплата 100 000 гривен, ежегодная денежная помощь в таком же размере, денежное довольствие за время пребывания в плену, лечение, психологическая и правовая помощь
Кроме того, военнослужащие автоматически получают статус участника боевых действий и связанную с ним расширенную социальную защиту.
Также после освобождения из плена военным предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 90 дней.
В Министерстве обороны добавили, что по желанию военнослужащий после возвращения из плена может уволиться со службы.
Коордштаб за четыре года провел более 70 обменов пленными, удалось вернуть более 8 тысяч граждан - Буданов11.03.26, 16:02 • 2310 просмотров