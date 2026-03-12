$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
11:13 • 1802 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 10536 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 21651 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 32936 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 50158 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 50447 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 40808 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 44243 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37341 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39867 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
Военные после плена могут получить 100 000 гривен и 90 дней отпуска - Минобороны

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Освобожденные из плена военные имеют право на единовременную выплату 100 тысяч гривен и дополнительный отпуск. Государство гарантирует лечение и статус УБД.

Военные после плена могут получить 100 000 гривен и 90 дней отпуска - Минобороны

Украинские военнослужащие после возвращения из плена имеют право на ряд государственных выплат и социальных гарантий, в частности, единовременную помощь в 100 тысяч гривен и дополнительный отпуск продолжительностью 90 дней. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что государство предусмотрело комплексную поддержку для военных, переживших плен.

Среди государственных гарантий для военных после плена - единовременная выплата 100 000 гривен, ежегодная денежная помощь в таком же размере, денежное довольствие за время пребывания в плену, лечение, психологическая и правовая помощь

 - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие автоматически получают статус участника боевых действий и связанную с ним расширенную социальную защиту.

Также после освобождения из плена военным предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 90 дней.

В Министерстве обороны добавили, что по желанию военнослужащий после возвращения из плена может уволиться со службы.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Министерство обороны Украины