Военные после плена могут получить 100 000 гривен и 90 дней отпуска - Минобороны

Украинские военнослужащие после возвращения из плена имеют право на ряд государственных выплат и социальных гарантий, в частности, единовременную помощь в 100 тысяч гривен и дополнительный отпуск продолжительностью 90 дней. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

В ведомстве отмечают, что государство предусмотрело комплексную поддержку для военных, переживших плен.

Среди государственных гарантий для военных после плена - единовременная выплата 100 000 гривен, ежегодная денежная помощь в таком же размере, денежное довольствие за время пребывания в плену, лечение, психологическая и правовая помощь - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие автоматически получают статус участника боевых действий и связанную с ним расширенную социальную защиту.

Также после освобождения из плена военным предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 90 дней.

В Министерстве обороны добавили, что по желанию военнослужащий после возвращения из плена может уволиться со службы.

