Коордштаб за четыре года провел более 70 обменов пленными, удалось вернуть более 8 тысяч граждан - Буданов

Буданов отметил, что ровно четыре года назад, в сверхсложное для страны время, был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Наладить работу нового специализированного органа в разгар полномасштабного вторжения было сверхсложным вызовом. Но сегодня мы уверенно говорим: нам это удалось. За четыре года Координационный штаб провел более 70 обменов пленными. Из российского плена освобождено более 8 тысяч граждан – как военных, так и гражданских - сообщил глава ОП.

Кроме того, Буданов добавил, что более трех лет имел честь возглавлять Координационный штаб.

Искренне благодарю всю команду штаба и каждого, кто причастен к великому делу освобождения наших граждан. Особая благодарность – семьям пленных. Ваше терпение, выдержка и несокрушимая вера вдохновляют и очень помогают. Сегодня мы продолжаем работу над возвращением из плена украинских граждан. Наша общая задача остается неизменной: вернуть домой всех - резюмировал глава ОП.

