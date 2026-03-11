$43.860.0351.040.33
ukenru
Эксклюзив
13:06 • 3942 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 10354 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
09:10 • 19541 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 30948 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 30649 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 43488 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 116390 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87287 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 45295 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 46493 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Коордштаб за четыре года провел более 70 обменов пленными, удалось вернуть более 8 тысяч граждан - Буданов

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Координационный штаб провел более 70 обменов пленными за время своей деятельности. Кирилл Буданов сообщил об освобождении военных и гражданских лиц.

Коордштаб за четыре года провел более 70 обменов пленными, удалось вернуть более 8 тысяч граждан - Буданов

За четыре года Координационный штаб провел более 70 обменов пленными. Из российского плена освобождено более 8 тысяч граждан. Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

Буданов отметил, что ровно четыре года назад, в сверхсложное для страны время, был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Наладить работу нового специализированного органа в разгар полномасштабного вторжения было сверхсложным вызовом. Но сегодня мы уверенно говорим: нам это удалось. За четыре года Координационный штаб провел более 70 обменов пленными. Из российского плена освобождено более 8 тысяч граждан – как военных, так и гражданских 

- сообщил глава ОП.

Добавим

Кроме того, Буданов добавил, что более трех лет имел честь возглавлять Координационный штаб.

Искренне благодарю всю команду штаба и каждого, кто причастен к великому делу освобождения наших граждан. Особая благодарность – семьям пленных. Ваше терпение, выдержка и несокрушимая вера вдохновляют и очень помогают. Сегодня мы продолжаем работу над возвращением из плена украинских граждан. Наша общая задача остается неизменной: вернуть домой всех 

- резюмировал глава ОП.

Следующая трехсторонняя встреча может состояться в Турции или Швейцарии, среди тем - продолжение обменов - Зеленский10.03.26, 21:34 • 4322 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Офис Президента Украины
Кирилл Буданов