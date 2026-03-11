Коордштаб за чотири роки провів понад 70 обмінів полоненими, вдалось повернути більше ніж 8 тисяч громадян - Буданов

За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими. З російської неволі визволено більше ніж 8 тисяч громадян. Про це повідомив глава Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

Буданов зауважив, що рівно чотири роки тому, у надскладний для країни час, був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Налагодити роботу нового спеціалізованого органу в розпал повномасштабного вторгнення було надскладним викликом. Але сьогодні ми впевнено кажемо: нам це вдалося. За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими. З російської неволі визволено більше ніж 8 тисяч громадян – як військових, так і цивільних - повідомив глава ОП.

Додамо

Крім того, Буданов додав, що понад три роки мав честь очолювати Координаційний штаб.

Щиро дякую всій команді штабу й кожному, хто причетний до великої справи визволення наших громадян. Особлива подяка – родинам полонених. Ваше терпіння, витримка та незламна віра надихають і дуже допомагають. Сьогодні ми продовжуємо роботу над поверненням з полону українських громадян. Наше спільне завдання залишається незмінним: повернути додому всіх - резюмував глава ОП.

