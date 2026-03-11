Коордштаб за чотири роки провів понад 70 обмінів полоненими, вдалось повернути більше ніж 8 тисяч громадян - Буданов

$43.860.0351.040.33
ukenru
Ексклюзив
13:06 • 4066 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 10539 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 19668 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 31068 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 30757 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 43527 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116536 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87296 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45301 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46499 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.9м/с
28%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11 березня, 04:32 • 37527 перегляди
Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 18298 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 31205 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 40413 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 16833 перегляди
Публікації
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 3928 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 6272 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 40449 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 54213 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116536 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 1368 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 10868 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 30566 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 31054 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 40891 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Фільм
Шахед-136

Коордштаб за чотири роки провів понад 70 обмінів полоненими, вдалось повернути більше ніж 8 тисяч громадян - Буданов

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими за час своєї діяльності. Кирило Буданов повідомив про звільнення військових та цивільних осіб.

Коордштаб за чотири роки провів понад 70 обмінів полоненими, вдалось повернути більше ніж 8 тисяч громадян - Буданов

За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими. З російської неволі визволено більше ніж 8 тисяч громадян. Про це повідомив глава Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН.

Деталі

Буданов зауважив, що рівно чотири роки тому, у надскладний для країни час, був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Налагодити роботу нового спеціалізованого органу в розпал повномасштабного вторгнення було надскладним викликом. Але сьогодні ми впевнено кажемо: нам це вдалося. За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими. З російської неволі визволено більше ніж 8 тисяч громадян – як військових, так і цивільних 

- повідомив глава ОП.

Додамо

Крім того, Буданов додав, що понад три роки мав честь очолювати Координаційний штаб.

Щиро дякую всій команді штабу й кожному, хто причетний до великої справи визволення наших громадян. Особлива подяка – родинам полонених. Ваше терпіння, витримка та незламна віра надихають і дуже допомагають. Сьогодні ми продовжуємо роботу над поверненням з полону українських громадян. Наше спільне завдання залишається незмінним: повернути додому всіх 

- резюмував глава ОП.

Наступна тристороння зустріч може відбутися у Туреччині чи Швейцарії, серед тем - продовження обмінів - Зеленський10.03.26, 21:34 • 4322 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Офіс Президента України
Кирило Буданов