Коордштаб за чотири роки провів понад 70 обмінів полоненими, вдалось повернути більше ніж 8 тисяч громадян - Буданов
Київ • УНН
Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими за час своєї діяльності. Кирило Буданов повідомив про звільнення військових та цивільних осіб.
За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими. З російської неволі визволено більше ніж 8 тисяч громадян. Про це повідомив глава Офісу Президента Кирило Буданов, передає УНН.
Деталі
Буданов зауважив, що рівно чотири роки тому, у надскладний для країни час, був створений Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Налагодити роботу нового спеціалізованого органу в розпал повномасштабного вторгнення було надскладним викликом. Але сьогодні ми впевнено кажемо: нам це вдалося. За чотири роки Координаційний штаб провів понад 70 обмінів полоненими. З російської неволі визволено більше ніж 8 тисяч громадян – як військових, так і цивільних
Додамо
Крім того, Буданов додав, що понад три роки мав честь очолювати Координаційний штаб.
Щиро дякую всій команді штабу й кожному, хто причетний до великої справи визволення наших громадян. Особлива подяка – родинам полонених. Ваше терпіння, витримка та незламна віра надихають і дуже допомагають. Сьогодні ми продовжуємо роботу над поверненням з полону українських громадян. Наше спільне завдання залишається незмінним: повернути додому всіх
