Військові після полону можуть отримати 100 000 гривень та 90 днів відпустки - Міноборони

Українські військовослужбовці після повернення з полону мають право на низку державних виплат і соціальних гарантій, зокрема одноразову допомогу у 100 тисяч гривень та додаткову відпустку тривалістю 90 днів. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

У відомстві зазначають, що держава передбачила комплексну підтримку для військових, які пережили полон.

Серед державних гарантій для військових після полону - одноразова виплата 100 000 гривень, щорічна грошова допомога у такому ж розмірі, грошове забезпечення за час перебування в полоні, лікування, психологічна та правова допомога - йдеться у повідомленні.

Крім того, військовослужбовці автоматично отримують статус учасника бойових дій та пов’язаний із ним розширений соціальний захист.

Також після звільнення з полону військовим надається додаткова відпустка тривалістю 90 днів.

У Міністерстві оборони додали, що за бажанням військовослужбовець після повернення з полону може звільнитися зі служби.

