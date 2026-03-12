Військові після полону можуть отримати 100 000 гривень та 90 днів відпустки - Міноборони
Київ • УНН
Звільнені з полону військові мають право на одноразову виплату 100 тисяч гривень та додаткову відпустку. Держава гарантує лікування та статус УБД.
Українські військовослужбовці після повернення з полону мають право на низку державних виплат і соціальних гарантій, зокрема одноразову допомогу у 100 тисяч гривень та додаткову відпустку тривалістю 90 днів. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
У відомстві зазначають, що держава передбачила комплексну підтримку для військових, які пережили полон.
Серед державних гарантій для військових після полону - одноразова виплата 100 000 гривень, щорічна грошова допомога у такому ж розмірі, грошове забезпечення за час перебування в полоні, лікування, психологічна та правова допомога
Крім того, військовослужбовці автоматично отримують статус учасника бойових дій та пов’язаний із ним розширений соціальний захист.
Також після звільнення з полону військовим надається додаткова відпустка тривалістю 90 днів.
У Міністерстві оборони додали, що за бажанням військовослужбовець після повернення з полону може звільнитися зі служби.
Коордштаб за чотири роки провів понад 70 обмінів полоненими, вдалось повернути більше ніж 8 тисяч громадян - Буданов11.03.26, 16:02 • 2330 переглядiв