5 октября, 15:08 • 15582 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 42432 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 64020 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 81768 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 147406 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 119568 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 108783 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 141506 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 112869 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 49904 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Нужно ли регистрировать в Госреестре право собственности на недвижимость, приобретенную до 2013 года: ответ Минюста

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Министерство юстиции подтвердило действительность всех прав собственности на недвижимое имущество, зарегистрированных в Украине до 2013 года, без необходимости в перерегистрации. Владельцы могут по желанию бесплатно зарегистрировать свое право собственности через ЦНАП, нотариуса или онлайн через портал Дия.

Нужно ли регистрировать в Госреестре право собственности на недвижимость, приобретенную до 2013 года: ответ Минюста

Все права собственности на недвижимое имущество, зарегистрированные в Украине до 2013 года, законом признаны действительными - таким образом,  регистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество  не нужно. Об этом сообщает Министерство юстиции, информирует УНН.

Детали

В то же время отмечается, что по желанию собственник может бесплатно зарегистрировать свое право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество:

  • обратившись в ЦНАП или к нотариусу в пределах области, где такое имущество расположено;
    • подав заявление онлайн через портал Дія (кроме Киева, Донецкой и Луганской областей).

      "Если имущество в Крыму, Севастополе, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областях - обращаться можно в любой ЦНАП или к нотариусу по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

      Напомним

      Премьер-министр Юлия Свириденко ответила на петицию об урегулировании деятельности риелторов в Украине и поручила профильным ведомствам проработать данный вопрос с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

      Вадим Хлюдзинский

