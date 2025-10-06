Нужно ли регистрировать в Госреестре право собственности на недвижимость, приобретенную до 2013 года: ответ Минюста
Министерство юстиции подтвердило действительность всех прав собственности на недвижимое имущество, зарегистрированных в Украине до 2013 года, без необходимости в перерегистрации. Владельцы могут по желанию бесплатно зарегистрировать свое право собственности через ЦНАП, нотариуса или онлайн через портал Дия.
Все права собственности на недвижимое имущество, зарегистрированные в Украине до 2013 года, законом признаны действительными - таким образом, регистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество не нужно. Об этом сообщает Министерство юстиции, информирует УНН.
Детали
В то же время отмечается, что по желанию собственник может бесплатно зарегистрировать свое право собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество:
- обратившись в ЦНАП или к нотариусу в пределах области, где такое имущество расположено;
- подав заявление онлайн через портал Дія (кроме Киева, Донецкой и Луганской областей).
"Если имущество в Крыму, Севастополе, Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областях - обращаться можно в любой ЦНАП или к нотариусу по всей территории Украины", - говорится в сообщении.
