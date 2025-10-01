$41.140.18
Ексклюзив
14:16 • 970 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 16301 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 15975 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
09:34 • 15906 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 51170 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 39747 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 30686 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48351 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25499 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 34787 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Свириденко доручила опрацювати питання щодо врегулювання діяльності рієлторів

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Юлія Свириденко відповіла на петицію про врегулювання діяльності рієлторів, доручивши профільним відомствам опрацювати питання. Це може підвищити прозорість ринку нерухомості та захистити права споживачів.

Свириденко доручила опрацювати питання щодо врегулювання діяльності рієлторів

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко відповіла на петицію про врегулювання діяльності рієлторів в Україні й доручила профільним відомствам опрацювати дане питання з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави, передає УНН.

Що просять в петиції

Петиція на сайті Кабінету міністрів України щодо необхідності врегулювання діяльності рієлторів в Україні набрала необхідну кількість голосів.

У петиції пропонується Кабінету міністрів розробити законопроект або інший нормативно-правовий акт, який встановить:

  • обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи;
    • мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів;
      • обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці;
        • заборону стягнення комісії без звернення клієнта;
          • адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог

            Відповідь уряду на петицію

            У відповідь на дану петицію Юлія Свириденко зазначила, що на сьогодні в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання у межах законодавства, що регулює питання провадження господарської діяльності, зокрема положеннями Цивільного кодексу України.

            Також за її словами, рієлтори реєструються як суб’єкти господарювання на загальних підставах відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та сплачують податки відповідно до вимог Податкового кодексу України. Провадження рієлторської діяльності без відповідної реєстрації є незаконним.

            Ринок нерухомості в ЄС значною мірою регулюється на рівні національного законодавства держав-членів ЄС, оскільки регулювання питань професійної компетенції рієлторів та детальних правил ринку нерухомості здійснюється на державному рівні. Водночас ЄС встановлює загальні рамки через директиви та регламенти, які стосуються захисту прав споживачів, фінансування, сталості та загального функціонування ринку

            - зазначає Свириденко.

            Не лише області з містами-мільйонниками: де в Україні найактивніше купують житло19.09.25, 19:24 • 6016 переглядiв

            Вона повідомляє, що петиція була опрацьована за участю відповідних органів виконавчої влади, зокрема Фондом державного майна та Мінекономіки.

            Свириденко зазначила, що законодавче врегулювання в Україні рієлторської діяльності може сприяти підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості, захисту прав споживачів, збільшенню надходжень до бюджету та професіоналізації сфери рієлторських послуг.

            Проте Свириденко зауважила, що на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе з одного боку до зростання бюрократичного апарату, а відповідно додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку - до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги. Прем'єрка підкреслила, що в умовах воєнного стану на території України пріоритетними напрямами державного фінансування залишаються сектор безпеки та оборони, охорони здоров’я, відновлення інфраструктури та підтримка економіки.

            Водночас Кабінет Міністрів України з огляду на значні обсяги операцій з житлом, необхідність належного захисту прав споживачів послуг у цій сфері підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

            Зважаючи на зазначене, мною доручено Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати зазначене питання та поінформувати вас про вжиті заходи

             - йдеться у відповіді Свириденко.

            Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість20.06.25, 11:20 • 90214 переглядiв

            Анна Мурашко

