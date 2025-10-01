Свириденко доручила опрацювати питання щодо врегулювання діяльності рієлторів

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко відповіла на петицію про врегулювання діяльності рієлторів в Україні й доручила профільним відомствам опрацювати дане питання з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави, передає УНН.

Що просять в петиції

Петиція на сайті Кабінету міністрів України щодо необхідності врегулювання діяльності рієлторів в Україні набрала необхідну кількість голосів.

У петиції пропонується Кабінету міністрів розробити законопроект або інший нормативно-правовий акт, який встановить:

обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи;

мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів;

обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці;

заборону стягнення комісії без звернення клієнта;

адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог

Відповідь уряду на петицію

У відповідь на дану петицію Юлія Свириденко зазначила, що на сьогодні в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання у межах законодавства, що регулює питання провадження господарської діяльності, зокрема положеннями Цивільного кодексу України.

Також за її словами, рієлтори реєструються як суб’єкти господарювання на загальних підставах відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" та сплачують податки відповідно до вимог Податкового кодексу України. Провадження рієлторської діяльності без відповідної реєстрації є незаконним.

Ринок нерухомості в ЄС значною мірою регулюється на рівні національного законодавства держав-членів ЄС, оскільки регулювання питань професійної компетенції рієлторів та детальних правил ринку нерухомості здійснюється на державному рівні. Водночас ЄС встановлює загальні рамки через директиви та регламенти, які стосуються захисту прав споживачів, фінансування, сталості та загального функціонування ринку - зазначає Свириденко.

Вона повідомляє, що петиція була опрацьована за участю відповідних органів виконавчої влади, зокрема Фондом державного майна та Мінекономіки.

Свириденко зазначила, що законодавче врегулювання в Україні рієлторської діяльності може сприяти підвищенню прозорості та посиленню конкуренції на ринку нерухомості, захисту прав споживачів, збільшенню надходжень до бюджету та професіоналізації сфери рієлторських послуг.

Проте Свириденко зауважила, що на думку Фонду державного майна, законодавче регулювання рієлторської діяльності призведе з одного боку до зростання бюрократичного апарату, а відповідно додаткового збільшення бюджетних витрат, а з другого боку - до зростання витрат рієлторського бізнесу, що може вплинути на ціну послуги. Прем'єрка підкреслила, що в умовах воєнного стану на території України пріоритетними напрямами державного фінансування залишаються сектор безпеки та оборони, охорони здоров’я, відновлення інфраструктури та підтримка економіки.

Водночас Кабінет Міністрів України з огляду на значні обсяги операцій з житлом, необхідність належного захисту прав споживачів послуг у цій сфері підтримує необхідність упорядкування ринку рієлторських послуг з урахуванням економічних умов та пріоритетних потреб держави.

Зважаючи на зазначене, мною доручено Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати зазначене питання та поінформувати вас про вжиті заходи - йдеться у відповіді Свириденко.

