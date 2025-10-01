$41.140.18
Свириденко поручила проработать вопрос об урегулировании деятельности риелторов

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Юлия Свириденко ответила на петицию об урегулировании деятельности риелторов, поручив профильным ведомствам проработать вопрос. Это может повысить прозрачность рынка недвижимости и защитить права потребителей.

Свириденко поручила проработать вопрос об урегулировании деятельности риелторов

Премьер-министр Юлия Свириденко ответила на петицию об урегулировании деятельности риелторов в Украине и поручила профильным ведомствам проработать данный вопрос с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства, передает УНН.

Что просят в петиции

Петиция на сайте Кабинета министров Украины о необходимости урегулирования деятельности риелторов в Украине набрала необходимое количество голосов.

В петиции предлагается Кабинету министров разработать законопроект или иной нормативно-правовой акт, который установит:

  • обязательную регистрацию деятельности риелторов в форме ФЛП или юридического лица;
    • минимальные требования к квалификации и сертификации риелторов;
      • обязательное наличие договора или письменного подтверждения сотрудничества;
        • запрет взимания комиссии без обращения клиента;
          • административную ответственность за нарушение указанных требований

            Ответ правительства на петицию

            В ответ на данную петицию Юлия Свириденко отметила, что на сегодняшний день в Украине деятельность агентств недвижимости и риелторов осуществляется без специального правового регулирования в рамках законодательства, регулирующего вопросы осуществления хозяйственной деятельности, в частности положениями Гражданского кодекса Украины.

            Также, по ее словам, риелторы регистрируются как субъекты хозяйствования на общих основаниях в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" и уплачивают налоги в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины. Осуществление риелторской деятельности без соответствующей регистрации является незаконным.

            Рынок недвижимости в ЕС в значительной степени регулируется на уровне национального законодательства государств-членов ЕС, поскольку регулирование вопросов профессиональной компетенции риелторов и детальных правил рынка недвижимости осуществляется на государственном уровне. В то же время ЕС устанавливает общие рамки через директивы и регламенты, касающиеся защиты прав потребителей, финансирования, устойчивости и общего функционирования рынка

            - отмечает Свириденко.

            Не только области с городами-миллионниками: где в Украине активнее всего покупают жилье19.09.25, 19:24 • 6016 просмотров

            Она сообщает, что петиция была проработана с участием соответствующих органов исполнительной власти, в частности Фондом государственного имущества и Минэкономики.

            Свириденко отметила, что законодательное урегулирование в Украине риелторской деятельности может способствовать повышению прозрачности и усилению конкуренции на рынке недвижимости, защите прав потребителей, увеличению поступлений в бюджет и профессионализации сферы риелторских услуг.

            Однако Свириденко отметила, что, по мнению Фонда государственного имущества, законодательное регулирование риелторской деятельности приведет, с одной стороны, к росту бюрократического аппарата, а соответственно, к дополнительному увеличению бюджетных расходов, а с другой стороны - к росту расходов риелторского бизнеса, что может повлиять на цену услуги. Премьер подчеркнула, что в условиях военного положения на территории Украины приоритетными направлениями государственного финансирования остаются сектор безопасности и обороны, здравоохранения, восстановления инфраструктуры и поддержка экономики.

            В то же время Кабинет Министров Украины, учитывая значительные объемы операций с жильем, необходимость надлежащей защиты прав потребителей услуг в этой сфере, поддерживает необходимость упорядочения рынка риелторских услуг с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства.

            Учитывая вышеизложенное, мною поручено Фонду государственного имущества совместно с Минэкономики, Минфином, Минюстом и Минразвития проработать указанный вопрос и проинформировать вас о принятых мерах

             - говорится в ответе Свириденко.

            Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость20.06.25, 11:20 • 90214 просмотров

            Анна Мурашко

            ОбществоЭкономикаПолитикаНедвижимость
            Министерство юстиции Украины
            Министерство финансов Украины
            Украина