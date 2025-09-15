Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів
Петиція щодо врегулювання діяльності рієлторів в Україні набрала понад 25 180 голосів на сайті Кабінету міністрів. Вона закликає до розробки законопроекту для боротьби зі зловживаннями та тіньовим ринком.
Петиція на сайті Кабінету міністрів України щодо необхідності врегулювання діяльності рієлторів в Україні перебільшила необхідну кількість голосів (25 180). Про це повідомляє УНН з посиланням на результати петиції.
Деталі
Петиція була зареєстрована на урядовому порталі 25 липня поточного року. Там йдеться про те, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості.
Це призводить до:
- масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного
офіційного статусу;
- ухилення від сплати податків;
- відсутності захисту прав споживачів;
- масштабного тіньового ринку з обігом у сотні
мільйонів гривень на рік.
Крім того, через відсутність регулювання діяльності рієлторів, громадяни України вимушені платити великі комісії - 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі.
У зв’язку з цим Кабінету міністрів пропонується розробити законопроект або інший нормативно-правовий акт, який встановить
- обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі
ФОП або юридичної особи;
- мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації
рієлторів;
- обов’язкову наявність договору або письмового
підтвердження співпраці;
- заборону стягнення комісії без звернення клієнта;
- адміністративну відповідальність за порушення
зазначених вимог.
