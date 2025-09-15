Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів

$41.280.03
Ексклюзив
09:58 • 6434 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху
15 вересня, 02:27
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО
15 вересня, 02:59
Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози
15 вересня, 03:58
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink
15 вересня, 05:13
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
08:30
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах
09:21
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
08:30
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
13 вересня, 16:18
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
13 вересня, 07:00
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Дональд Туск
Ілон Маск
Україна
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Польща
Італія
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
14 вересня, 09:45
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
13 вересня, 14:46
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
12 вересня, 14:01
Financial Times
The Guardian
TikTok
Forbes
Fox News

Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Петиція щодо врегулювання діяльності рієлторів в Україні набрала понад 25 180 голосів на сайті Кабінету міністрів. Вона закликає до розробки законопроекту для боротьби зі зловживаннями та тіньовим ринком.

Петиція про регулювання рієлторської діяльності набрала необхідну кількість голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України щодо необхідності врегулювання діяльності рієлторів в Україні перебільшила необхідну кількість голосів (25 180). Про це повідомляє УНН з посиланням на результати петиції.

Деталі

Петиція була зареєстрована на урядовому порталі 25 липня поточного року. Там йдеться про те, що в Україні відсутнє чітке правове регулювання діяльності рієлторів та посередників на ринку нерухомості.

Це призводить до:

  • масових зловживань з боку осіб, які не мають жодного офіційного статусу;
    • ухилення від сплати податків;
      • відсутності захисту прав споживачів;
        • масштабного тіньового ринку з обігом у сотні мільйонів гривень на рік.

          Крім того, через відсутність регулювання діяльності рієлторів, громадяни України вимушені платити великі комісії - 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% при купівлі.

          У зв’язку з цим Кабінету міністрів пропонується розробити законопроект або інший нормативно-правовий акт, який встановить

          • обов’язкову реєстрацію діяльності рієлторів у формі ФОП або юридичної особи;
            • мінімальні вимоги до кваліфікації та сертифікації рієлторів;
              • обов’язкову наявність договору або письмового підтвердження співпраці;
                • заборону стягнення комісії без звернення клієнта;
                  • адміністративну відповідальність за порушення зазначених вимог.

                    Продаж квартири без стресу: поради експерта, як швидко продати нерухомість20.06.25, 11:20 • 90175 переглядiв

                    Євген Устименко

                    СуспільствоПолітика
                    Україна