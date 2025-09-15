Петиция о регулировании риелторской деятельности набрала необходимое количество голосов
Петиция по урегулированию деятельности риелторов в Украине набрала более 25 180 голосов на сайте Кабинета министров. Она призывает к разработке законопроекта для борьбы со злоупотреблениями и теневым рынком.
Петиция на сайте Кабинета министров Украины о необходимости урегулирования деятельности риелторов в Украине превысила необходимое количество голосов (25 180). Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты петиции.
Петиция была зарегистрирована на правительственном портале 25 июля текущего года. Там говорится о том, что в Украине отсутствует четкое правовое регулирование деятельности риелторов и посредников на рынке недвижимости.
Это приводит к:
- массовым злоупотреблениям со стороны лиц, не имеющих никакого
официального статуса;
- уклонению от уплаты налогов;
- отсутствию защиты прав потребителей;
- масштабному теневому рынку с оборотом в сотни
миллионов гривен в год.
Кроме того, из-за отсутствия регулирования деятельности риелторов, граждане Украины вынуждены платить большие комиссии - 50%, 100% от стоимости аренды или 2–5% при покупке.
В связи с этим Кабинету министров предлагается разработать законопроект или иной нормативно-правовой акт, который установит
- обязательную регистрацию деятельности риелторов в форме
ФЛП или юридического лица;
- минимальные требования к квалификации и сертификации
риелторов;
- обязательное наличие договора или письменного
подтверждения сотрудничества;
- запрет взимания комиссии без обращения клиента;
- административную ответственность за нарушение
указанных требований.
