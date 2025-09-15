Петиция о регулировании риелторской деятельности набрала необходимое количество голосов

$41.280.03
Эксклюзив
12:27 • 716 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 7908 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 30435 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 24927 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 26070 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 32574 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 54648 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 71978 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105081 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 87307 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 18865 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 14002 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink15 сентября, 05:13 • 20466 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 15488 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 11597 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 11829 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 15815 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 22419 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 101192 просмотра
Петиция о регулировании риелторской деятельности набрала необходимое количество голосов

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Петиция по урегулированию деятельности риелторов в Украине набрала более 25 180 голосов на сайте Кабинета министров. Она призывает к разработке законопроекта для борьбы со злоупотреблениями и теневым рынком.

Петиция о регулировании риелторской деятельности набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте Кабинета министров Украины о необходимости урегулирования деятельности риелторов в Украине превысила необходимое количество голосов (25 180). Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты петиции.

Подробности

Петиция была зарегистрирована на правительственном портале 25 июля текущего года. Там говорится о том, что в Украине отсутствует четкое правовое регулирование деятельности риелторов и посредников на рынке недвижимости.

Это приводит к:

  • массовым злоупотреблениям со стороны лиц, не имеющих никакого официального статуса;
    • уклонению от уплаты налогов;
      • отсутствию защиты прав потребителей;
        • масштабному теневому рынку с оборотом в сотни миллионов гривен в год.

          Кроме того, из-за отсутствия регулирования деятельности риелторов, граждане Украины вынуждены платить большие комиссии - 50%, 100% от стоимости аренды или 2–5% при покупке.

          В связи с этим Кабинету министров предлагается разработать законопроект или иной нормативно-правовой акт, который установит

          • обязательную регистрацию деятельности риелторов в форме ФЛП или юридического лица;
            • минимальные требования к квалификации и сертификации риелторов;
              • обязательное наличие договора или письменного подтверждения сотрудничества;
                • запрет взимания комиссии без обращения клиента;
                  • административную ответственность за нарушение указанных требований.

                    Продажа квартиры без стресса: советы эксперта, как быстро продать недвижимость20.06.25, 11:20 • 90183 просмотра

                    Евгений Устименко

                    Украина